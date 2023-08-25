بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 374 مبايعة بقيمة 851.32 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 36 مليون درهم و363 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 815.32 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه السادسة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 187.77 مليون درهم منها 14 رهونات أراضي بقيمة 47.1 مليون درهم و77 رهونات فلل وشقق بقيمة 140.67 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 36 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 25 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 25.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الطي بقيمة 8.15 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 5.48 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي: