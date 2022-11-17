75 حافلة و1,300 مركبة أجرة لخدمة جمهور الفعالية

أبوظبي- أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل عن تنظيم حركة التنقل خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر 2022، وتوظيف كافة الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات النقل الخاصة بهذا الحدث من منطلق حرصه على توفير خدمات نقل متكاملة وآمنة ووفق أعلى المعايير العالمية بهدف تسهيل وصول الجمهور من وإلى أماكن الفعاليات بشكل آمن ومريح وبما يتناسب مع أهمية الفورمولا 1 على الصعيدين المحلي والعالمي.

هذا ويُعد مركز النقل المتكامل ومنذ انطلاقة بطولة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، شريكاً استراتيجياً فاعلاً إلى جانب اللجنة المنظمة للفعالية حيث يسهم في توفير وإدارة الحدث في مجال النقل والحركة المرورية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. وقد قام بإعداد خطة متكاملة لخدمة زوار الفورمولا 1 وضمان أمنهم وسلامتهم، وتشمل الخطة إدارة الحركة المرورية في جزيرة ياس والطرق المؤدية إليها من خلال إدارة مسارات الحافلات والمركبات ونقاط التوقف وخطة عمل الإشارات الضوئية أثناء الفعالية.

وأكد المركز أنه سيوفر دوريات خدمة مساندة الطرق لتقديم الدعم والمساندة على الطريق والاستجابة الفورية لاي احداث تعرقل حركة السير والمرور أثناء الفعالية.

إلى ذلك، يخصص المركز 75 حافلة من حافلات النقل العام لنقل الجماهير ومنظمي الحدث، حيث تعمل على خدمة خط ياس الدائري لنقل مستخدمي مواقف مركبات ياس مول عند بوابة تريانو وعند مواقف وارنر براذرز إلى كلٍ من بوابات حلبة السباق، وفنادق جزيرة ياس، والمنطقة الترفيهية. كما تم تخصيص عدد 4

حافلات لنقل المنظمين من المتطوعين من مكان تجمعهم خارج جزيرة ياس إلى داخل حلبة ياس قبل وبعد انتهاء فترة عملهم.

كما أكد مركز النقل المتكامل، أنه سيتم تخصيص قرابة 1,300 مركبة أجرة لخدمة جمهور الفعالية، وذلك من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 11:00 مساءً على مدى أربعة أيام. وإلى جانب ذلك، سيقوم فريق عمل بتنظيم حركة مركبات الأجرة قبل بدء الحدث وحتى الانتهاء منه، وفي أثناء الفعاليات والحفلات الترفيهية المصاحبة.

وأشار المركز إلى أن إدارة الفعاليات جزء لا يتجزأ من منظومة النقل العام إذ يشرف عليها فريق عمل إماراتي مؤهل لتنفيذ المهام بكفاءة عالية والمشاركة في التنظيم وإدارة الفعاليات الضخمة.

الجدير بالذكر أن المركز بالإضافة إلى سباقات الفورمولا 1، يساهم بشكل فعّال في تقديم الدعم لمختلف الفعاليات التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في خطوة تندرج ضمن جهوده الحثيثة الرامية إلى إنجاح هذه الفعاليات والمشاركة بعملية التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الإمارة الأمر الذي يعزز الرفاهية وجودة الحياة لسكان وزائري إمارة أبوظبي من خلال توفير وسائل نقل آمنة، ومريحة ومتكاملة.

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