بزيادة نحو 5% خلال عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ارتفاع عدد حسابات المياه إلى 1,023,079 حساباً بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 974,514 حساباً بنهاية النصف الأول من عام 2022، بزيادة نحو 5%.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نسترشد برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم. ولدى الهيئة رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 والتي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. كما نعمل على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في دبي لضمان توفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة. وقد أسهم اعتماد الهيئة على الابتكار وأحدث التقنيات في تعزيز كفاءة شبكة المياه وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه من 42.5% في عام 1989 إلى 2.2% العام الماضي، مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية."

وأوضح معالي الطاير أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من المياه المحلاة تبلغ 490 مليون جالون يوميّاً، ووفق الاستراتيجية الموضوعة فإن 100% من انتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والاعتماد على استخدام الحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه.

يشار إلى أن مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع للهيئة دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة إنتاجية 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 2,227,587 متراً مكعباً يومياً. ويعد هذا ثاني رقم قياسي عالمي تسجله الهيئة عن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث سبق للهيئة أن دخلت موسوعة غينيس عام 2021 عن المجمع وذلك عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

خلود آل علي / رئبال دايخ عفاف أباظة / محمد مشعل

هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

Media@dewa.gov.ae / Ribal.Dayekh@dewa.gov.ae afaf@hattlan.com / mohammed@hattlan.com

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي www.dewa.gov.ae

حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة:

https://www.facebook.com/dewaofficial

https://www.youtube.com/dewaofficial

https://twitter.com/dewaofficial

https://www.instagram.com/dewaofficial

https://www.Snapchat.com/add/dewaofficial

https://www.linkedin.com/company/dewaofficial