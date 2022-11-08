في إطار سعيها إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية، وحرصاً منها على نشر الوعي بين الجهات الاتحادية بشأن التعليمات المتعلقة بإعداد الحساب الختامي لعام 2022، نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشتي عمل حول الإجراءات الواردة في التعميم المالي رقم (08) لسنة 2022 بشأن تعليمات إعداد الحساب الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وعقدت ورشتي العمل بحضور عدد من موظفي إدارة العمليات المالية بوزارة المالية، إضافة إلى مدراء الإدارات والموظفين المعنيين بالحساب الختامي في كافة الوزرات والجهات الاتحادية المستقلة بمجموع 160 مشارك من الوزارات والجهات الإتحادية.

وتعليقاً على تنظيم ورشتي العمل؛ أكدت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى فهم أعمق وتطبيق أفضل للسياسات والتعاميم الحكومية، وبما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الأميري: "يأتي تنظيم ورشتي العمل في إطار جهود الوزارة الرامية للارتقاء بعمليات إعداد الحساب الختامي والحساب الختامي الموحد، وذلك التزاماً بأحكام المرسوم رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة والإجراءات التي تم تطبيقها بالحكومة الاتحادية حول تحول عمليات المحاسبة إلى أساس الاستحقاق."

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعقد ورش تدريبية على مدار العام لكافة الجهات الاتحادية ضمن خطة تدريبية سنوية يتم مناقشتها مع كل جهة اتحادية على حدة، لتحديد احتياجاتهم التدريبية بشأن ورش عمل المراد عقدها.

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