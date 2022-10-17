تنسيق اجتماعات للتعريف بمنظومة الشركات الناشئة والمشهد الاقتصادي للإمارة

- المكاتب الخارجية في الهند وإثيوبيا قادت بعثات للمشاركة في المعرض التكنولوجي الأضخم في العالم

- مكتبي اذربيجان والصين نسقا اجتماعات ثنائية مع العديد من الجهات الحكومية والخاص

دبي: اختتمت المكاتب الخارجية في الهند وإثيوبيا وأذربيجان والصين، التابعة لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها الناجحة في جيتكس جلوبال 2022، بتنظيم أكثر من 011 اجتماعات لشركات من بلدانهم مع نظرائهم من الشركات التقنية الناشئة والعالمية المشاركة في المعرض.

وقادت المكاتب الخارجية في الهند وإثيوبيا بعثتان من بلدانهما ضمت شركات ومستثمرين إلى معرض جيتكس جلوبال، في حين عمل مكتبي أذربيجان والصين على تسهيل الاجتماعات واللقاءات للشركات من بلدانهم مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية مشاركة في المعرض.

ويبرز دور المكاتب الخارجية في استقطاب الاستثمارات والشركات من الأسواق الخارجية، وتسهيل لقاءات واجتماعات الأعمال لبحث الشركات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وتعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية في دبي ومنظومة الشركات الناشئة فيها والتحول الرقمي.

المكتب الخارجي في إثيوبيا

قاد المكتب الخارجي في إثيوبيا بعثة تجارية ضمت 31 شركة، 15 منها شاركت كشركات عارضة في المعرض، و16 شركة شاركت في لقاءات الأعمال والتعرف على الفرص. ومثلت هذه الشركات قطاعات متنوعة شملت التقنية الزراعية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية والصحة والضيافة.

وسهل المكتب التمثيلي لأعضاء الوفد لقاءات مع جهات متنوعة منها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" وغيرها.

المكتب الخارجي في الهند

ضم الوفد الذي قاده المكتب التمثيلي للغرفة في الهند إلى جيتكس جلوبال 11 مستثمرين من 8 جهات، استثمروا في السابق في حوالي 007 شركة ناشئة بإجمالي استثمارات تراوحت ما بين 1.2-1.3 مليار دولار، حيث قدموا إلى دبي للتعرف على منظومة الشركات الناشئة وفرص الاستثمار والمشهد الاقتصادي. وعقد الوفد اجتماعات مع هيئة دبي الرقمية وبنك الإمارات دبي الوطني ومؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي وغيرهم من الجهات المعنية.

المكتب الخارجي في أذربيجان

نظم المكتب الخارجي في أثيوبيا 28 اجتماعاً لشركات منطقة اوراسيا مع عدد من الشركات الناشئة المحلية والعالمية المشاركة في جيتكس جلوبال، ونظم زيارات لأجنحة "دي بي ورلد" وبنك المشرق بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

المكتب الخارجي في الصين

وفر المكتب الخارجي في الصين دعماً لا محدوداً لشركة "إكس بنغ" الصينية التي شاركت بمعرض جيتكس جلوبال"، والتي أطلقت أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة الكهربائية في دبي، وجمعتها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية، في حين نظمت 8 اجتماعات لشركات صينية أخرى شاركت بالمعرض.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات، وذلك تحقيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية برفع قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026

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