نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة في إعادة إصدار ما مجموعه 1.2 مليار دولار أمريكي من الصكوك قصير الأجل المصنفة بـ "A-1" عبر ثلاثة فترات مختلفة وهي؛ شهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي.

تم تسعير المجموعات الثلاث بشكل تنافسي كالآتي:

0.53% مقابل 480 مليون دولار أمريكي لمدة شهر واحد ؛ 1.03% مقابل 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أشهر ؛ و 1.25% مقابل 220 مليون دولار لمدة 6 أشهر.

يمثل إعادة إصدار اليوم المزاد الثالث لصكوك الثان الهيئة لعام 2022. وقد حظي المزاد اهتماما كبيرا بين المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك آسيا.

شهد العطاء التنافسي سجل طلبات شراء قوي تجاوز 1.68 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل متوسط نسبة العرض إلى التغطية 1.40%.

وبالإضافة إلى إعادة إصدار اليوم، حققت الهيئة إصدارات تراكمية حتى تاريخه بلغ مجموعها 3.41 مليار دولار أمريكي من خلال تسعة سلاسل من الصكوك. وستستمر الهيئة في إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا كما هو مقرر في تقويم الإصدار الخاص بها.

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة، هي جهة تقوم بإصدار صكوك قصيرة الأجل بشكل منتظم عبر فترات ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. ويبلغ إجمالي مبلغ صكوك الهيئة المستحق الآن 3.51 مليار دولار أمريكي. تم تصنيف برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل كـ (A-1) من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستاندارد آند بورز) (S&P).

#بياناتحكومية

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عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

استفسارات وسائل الإعلام:

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

هاتف: +60321705000

فاكس: +60321705111

إيميل: info@iilm.com

الموقع الالكتروني: www.iilm.com

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