دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في الدولة، للمرة الأولى فعالية "يوم العرض للمستثمرين" والمقامة حضورياً، لخريجي الدفعة الرابعة من برنامج مسرع الابتكار، الذي يعد أبرز مبادرات صندوق محمد بن راشد للابتكار.

وشهدت الفعالية حضور أكثر من 90 مشاركاً، بما في ذلك المستثمرين والشركاء وأعضاء اللجنة الاستشارية للصندوق، حيث عرض الأعضاء نماذج أعمالهم الفريدة من أجل تسليط الضوء على ابتكاراتهم وحلولهم وتأثيرها في السوق الإماراتية، وذلك تماشياً مع التزام الصندوق بتعزيز ثقافة الابتكار ودعم منظومة الشركات المبتكرة في دولة الإمارات، حيث وفر "يوم العرض للمستثمرين" لأعضاء الصندوق الذين يمثلون القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال الابتكار، بما في ذلك الصحة والتكنولوجيا والمياه والطاقة النظيفة والتعليم والنقل، منصة لتسليط الضوء على ابتكاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات الحيوية، فيما تبع ذلك العديد من الجلسات النقاشية والحوارية التي أتاحت للمستثمرين المهتمين فرصة التفاعل مع الأعضاء لمعرفة المزيد عن أعمالهم.

وفي هذه المناسبة قالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "نحن فخورون بهذه المجموعة من المبتكرين والحلول المتميزة التي تم عرضها في هذا اليوم والتي نرى أثرها المستقبلي في دفع مكانة الإمارات كمركز رائد للابتكار. مشيرة إلى إن برنامج المسرع يهدف إلى تزويد أعضاء الصندوق بالأدوات التي يحتاجون إليها للنمو والتواصل مع الشركاء المناسبين من الشركات، ومساعدتهم على تحقيق خططهم التجارية والتوسع بها".

وأضافت النقبي: "أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيسياً تلتقي فيه الأعمال المبتكرة مع رواد الأعمال القادمين من مجالات وخلفيات حيوية متنوعة، ونحن نقدم في هذا السياق جميع فرص التعاون مع شركائنا لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة ودفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة".

الأعضاء المشاركين

وتتنوع مجالات عمل أعضاء صندوق محمد بن راشد16 من الذين قدموا ابتكاراتهم لتشمل قطاعات رئيسية حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، منها التعليم، و الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والمياه، والنقل, وتضم:

Hayi : شبكة اجتماعية محلية توفر لسكان الأحياء السكنية منصة خاصة للتواصل ومشاركة المعلومات وتكوين صداقات مع المحيطين بهم

: شبكة اجتماعية محلية توفر لسكان الأحياء السكنية منصة خاصة للتواصل ومشاركة المعلومات وتكوين صداقات مع المحيطين بهم Works : منصة مفتوحة تساعد المستخدمين على إنشاء تطبيقات برمجية على المستوى المؤسساتي

: منصة مفتوحة تساعد المستخدمين على إنشاء تطبيقات برمجية على المستوى المؤسساتي Direct Debit : منصة آلية للمدفوعات تسهل سداد فواتير الخدمات والرسوم المدرسية والقروض وغيرها الكثير

: منصة آلية للمدفوعات تسهل سداد فواتير الخدمات والرسوم المدرسية والقروض وغيرها الكثير Dal Global : منصة رقمية للأعمال الخيرية تربط المتبرعين بالمستفيدين للحد من الفقر وتشجيع إعادة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري

: منصة رقمية للأعمال الخيرية تربط المتبرعين بالمستفيدين للحد من الفقر وتشجيع إعادة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري The Fitting Room : سوق رقمي للأزياء المصممة خصيصاً يربط المتسوقين بالمصممين ويوفر تجربة مبتكرة كلياً

: سوق رقمي للأزياء المصممة خصيصاً يربط المتسوقين بالمصممين ويوفر تجربة مبتكرة كلياً Krispr : شركة مبتكرة تختص بالزراعة الذكية

: شركة مبتكرة تختص بالزراعة الذكية Hawa Water : شركة تستخدم تقنية توليد المياه بتحويل الهواء إلى مياه شرب مفلترة ومعدنية في عبوات زجاجية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

: شركة تستخدم تقنية توليد المياه بتحويل الهواء إلى مياه شرب مفلترة ومعدنية في عبوات زجاجية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ECOLOO : منصة حائزة على عدة جوائز توفر حلولا للمعالجة البيولوجية

: منصة حائزة على عدة جوائز توفر حلولا للمعالجة البيولوجية FortyGuard : منصة توفر حلاً شاملاً للتبريد العمراني

: منصة توفر حلاً شاملاً للتبريد العمراني CupMena : منصة تكنولوجيا زراعية تعمل على استخدام البن المستهلك لزراعة منتجات طبيعية

: منصة تكنولوجيا زراعية تعمل على استخدام البن المستهلك لزراعة منتجات طبيعية I Hear You : وهي منصة رقمية ثنائية الاتجاه تترجم النص أو الكلام إلى لغة الإشارة

: وهي منصة رقمية ثنائية الاتجاه تترجم النص أو الكلام إلى لغة الإشارة CogniSigns : حل رقمي مبتكر لتشخيص المصابين بالتوحد والموهوبين

: حل رقمي مبتكر لتشخيص المصابين بالتوحد والموهوبين Access Care : منظمة خدمات إدارية "من صحة الفم إلى الصحة العامة"

: منظمة خدمات إدارية "من صحة الفم إلى الصحة العامة" Count'd : تطبيق مصمم خصيصاً لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية

: تطبيق مصمم خصيصاً لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية Terrax : إعادة تدوير النفايات إلى منتجات متعددة الاستخدامات عالية التحمل

إعادة تدوير النفايات إلى منتجات متعددة الاستخدامات عالية التحمل CamCom: منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان الجودة

وقد ساهم برنامج مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار خلال الأعوام الماضية في تعزيز منظومة الابتكار في الإمارات بشكل كبير. ومنذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2018، استقطب البرنامج مبتكرون من مختلف القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والطاقة النظيفة، والمياه، والفضاء. كما يركز البرنامج على رعاية رواد الأعمال المحليين وتطويرهم بهدف ترسيخ منظومة الابتكار في الدولة.

وجدير بالذكر أن صندق ومحمد بن راشد يدعم أيضًا المبتكرين من خلال برنامج خطة الضمانات، مما يتيح للأعضاء الوصول إلى التمويل بتكلفة منخفضة.

المزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني https://mbrif.ae/

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