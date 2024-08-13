مسقط: في إطار التزامه المستمر بتقديم تجربة مصرفية من الدرجة الأولى، يواصل البنك الأهلي لقائاته مع عملائه من فئة النخبة، بهدف تعزيز علاقة البنك مع عملائه المميزين وتقديراً على ثقتهم المتواصلة. وإلى جانب تعزيز العلاقات استعرض البنك الأهلي أحدث المنتجات والعروض المصممة خصيصًا لهذه الفئة المميزة.

بدأت لقاءات النخبة بهمة عالية في بعض فروعه بمحافظات السلطنة، وستمتد سلسلة اللقاءات لتشمل كافة فروع البنك الأهلي في جميع المحافظات. وتعكس هذه المبادرة الاستراتيجية التزام البنك الأهلي الراسخ في توطيد العلاقات مع عملائه المميزين، وتوفير تجارب مصرفية متفردة لكل منهم.

تقديراً لالتزام البنك تجاه عملائه المميزين، قال الفاضل منير البلوشي، مساعد المدير العام - رئيس إدارة الفروع في البنك الأهلي، " نؤمن في البنك الأهلي بتقديم خدمات مصرفية تتخطى نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات عملائنا الخاصة. كوننا نعتز بشركاتنا مع العملاء، نسعى لتوفير حلول مصرفية استثنائية ومبتكرة تفوق توقعاتهم. علاوة على ذلك، نتكيف مع كافة الظروف لنواكب أولوياتهم المتغيرة وأنماط الحياة المختلفة لهذه الفئة المميزة، ونسعى جاهدين لتقديم حلول ذكية تلبي احتياجاتهم. وذلك من خلال دراسة السوق، والاستماع إلى تجربة وملاحظات العملاء، لنعزز مكانتنا كواحد من أكثر البنوك تفضيلاً في السلطنة."

وأضاف قائلاً، "تجسد جهودنا المبذولة تفانينا المتواصل لفهم احتياجات عملائنا وتعزيز عروضنا ومنتجاتنا وخدماتنا وفقًا لذلك. ومع حساب النخبة للخدمات المصرفية المميزة، يتمتع العملاء المميزون بمجموعة واسعة من المزايا التي ترتقي بتجربتهم المصرفية."

يمتلك كل عميل من فئة النخبة مدير علاقات متخصص لإدارة حسابه ومعاملاته المصرفية بكل سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، نوفر لهم مراكز وصالات خدمة متميزة لإجراء معاملاتهم المصرفية بخصوصية وراحة. كما يحصل العميل على بطاقات الخصم المباشر وبطاقة ائتمان سيجنتشر بشكل مجاني لنؤمن له سهولة الوصول إلى الأموال، ومجموعة من المزايا الإضافية. ومع أسعار تفضيلية على الودائع والقروض، يمكن لعملاء النخبة اغتنام أسعار تنافسية وزيادة فرصهم المالية. ويمكنهم أيضاً الحصول على تعرفة مخفضة على الرسوم المصرفية. كما يحصل عملاء النخبة على خصومات وعروض من مجموعة مختارة من التجار المتميزين، بالإضافة إلى امتيازات ومدخرات فريدة. كما يحصل عملاء النخبة على خدمة "كونسيرج" الشخصية، وحماية المشتريات والضمان الممتد، لنضمن لهم راحة البال والقيمة المضافة. تجعل هذه المزايا الشاملة حساب النخبة المصرفي الخيار الأول للعديد من العملاء الذين يسعون للحصول على تجربة مصرفية استثنائية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الفريدة.

إن هذه اللقاءات الناجحة التي عقدها البنك الأهلي لعملاء النخبة تعزز مكانته كبنك متميز في سلطنة عُمان. ولا يزال البنك ملتزمًا بتعزيز وتطوير عروضه باستمرار، ليوفي بوعده تجاه عملاء النخبة في الحصول على خدمة لا مثيل لها ومزايا حصرية تعزز قيمة ثرواتهم.

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