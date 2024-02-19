أعــلن البنك الأهلي الأردني عن إطلاق خدماته المصرفيه الالكترونية للشركات عبر الهواتــــف الــــذكية أهلي موبايل- شركات- لأجهزة IOS, Android and Huawei والتي تعد خطوة رائدة في تسهيل العمليات المصرفيه لعملائنا في قطاع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى وتوفير حلول مصرفيه متكاملة لهم وبأعلى مستوى من الأمان والكفاءة.

حيث سيتمكن عملاؤنا من قطاع الشركات من الوصول إلى حساباتهم المصرفيه بكافة أنواعها وادارة أموالهم واجراء معاملاتهم المصرفيه بشكل فوري (Realtime transactions) بكل سهولة ويسر وبأعلى درجات الأمان في أي وقت ومن أي مكان.

ويأتي هذا الانجاز في طرح أهلي موبايل - شركات في اعقـــاب اطلاق النسخــة المحـــدثه لــتطبيق اهلي اونلاين - شركات في العام 2022 انعكاسا لحرص البنك الاهلي الأردني على الاستمرار في تطوير قنواته الالكترونية والتي تهدف إلى تمكين عملائنا من إجراء معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان مما سيوفر عليهم الوقت والجهد اللازمين لزيارة أي من فروع البنك إضافة إلى عدم الحاجة إلى استخدام المعاملات الورقية مما يدعم جهودنا الاستراتيجية نحو الاستدامة البيئية أيضاً.

وصرّح الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين قائلاً بأنّ هذا الإنجاز سيحدث تغييراً جوهرياً في كيفية إدارة عملائنا من قطاع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى لأمورهم المالية وعملياتهم المصرفيه اليومية لتصبح أسرع وأسهل وأكثر كفاءة وفعالية ويأتي هذا الانجاز أيضاً انسجاماً مع استراتيجية البنك التي ترتكز على تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفيه من خلال القنوات الالكترونية المتعددة (Omni Channel) وبما يلبي حاجات وتطلعات عملائنا وضمان تقديم تجربة مصرفية مميزة لهم.

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-انتهى-