ويجو تشهد تسجيل أربعة ملايين عملية بحث عن تايلاند خلال عام 2023

تتوقع الهيئة زيادة استثنائية بنسبة 300٪ في النمو لموسم العطلة الصيفية في يوليو وأغسطس 2023

دبي: أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع هيئة السياحة التايلاندية لتعزيز قطاع السياحة في تايلاند والترويج لمعالمها السياحية.

ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الانتشار الواسع الذي تتمتع به ويجو ومنصتها الخاصة بالسفر لتوفير تجربة استثنائية للمسافرين أثناء السفر الى تايلاند. وتسعى ويجو وهيئة السياحة التايلاندية إلى الاستفادة من خبراتهما لتوفير تجربة مميزة وعرض التراث الثقافي الغني لتايلاند ومناظرها الطبيعية المذهلة ومدنها الحيوية.

وتركز ويجو وهيئة السياحة التايلاندية، بموجب هذه الشراكة، على العمل على جوانب متعددة لضمان توفير رحلات استثنائية للمسافرين. وتتميز ويجو بتوفير خدمات مميزة تشمل خيارات البحث المتقدم والتوصيات الشخصية، مما يتيح للمستخدمين استكشاف أفضل خيارات الرحلات الجوية، والإقامة، وفقاً لتفضيلاتهم وميزانيتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في ويجو: "تشكل تايلاند وجهة استثنائية بفضل النسيج الثقافي الغني والمناظر الخلابة وكرم الضيافة الذي تتمتع به. وشهدنا هذا العام تسجيل ما يزيد على أربعة ملايين عملية بحث عن تايلاند، مع توقعات بازدياد هذه الأرقام خلال فصل الصيف. ويسرنا التعاون مع هيئة السياحة التايلاندية لتوفير تجارب سفر استثنائية للمسافرين وتسليط الضوء على المعالم المتنوعة التي تتميز بها تايلاند."

كما يهدف التعاون إلى تقديم كتيبات إرشادية شاملة ونصائح خاصة وعروض مميزة، مما يسمح للمسافرين باتخاذ قرارات مدروسة وتجربة أبرز المعالم الرائعة في تايلاند.

ومن جهته، قال شايوات تامثاي، مدير هيئة السياحة التايلندية لمنطقة الشرق الأوسط ودبي: "يتألف جمهورنا المستهدف من العائلات العربية وجيل الألفية، مع كون بانكوك وفوكيت وباتايا وكرابي هي أفضل مدننا للمسافرين العرب. مع تشغيل 13 شركة طيران للخط من الشرق الأوسط إلى تايلاند، نتوقع زيادة استثنائية بنسبة 300٪ في النمو لموسم العطلة الصيفية في يوليو وأغسطس 2023."

وتشكل تايلاند وجهة مثالية للمسافرين خلال موسم الصيف بفضل معالمها المتنوعة والتجارب الفريدة التي تقدمها.

#بياناتحكومية

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نبذة عن "ويجو"

تضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة ”ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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