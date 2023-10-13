أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

ويهدف مطار أبها الجديد الذي سيتم بناؤه بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير؛ ليصبح معلماً بارزاً من المعالم المميزة بالمملكة، حيث ستصل مساحة صالته إلـى 65 ألف متر مربع مقارنة بـنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي، إضافة إلى إنشاء جسـور إركاب، وإنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028م.

ويتميز المطار الجديد بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لخلق بيئةٍ داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وسيتم تصميمه بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تسهم بتوفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين.

وسيكون المطار قادراً على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنوياً مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1,5 مليون مسافر، وبزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً مقارنة بـ30 ألف رحلة حالياً، وستصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار على 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

يُذكر أن مطار أبها الجديد، سيسهم في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية السعودية 2030، كاستراتجية عسير"قمم وشيم"، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف لزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر، ومستهدفات الاستراتجية الوطنية للسياحة.

#بياناتحكومية

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عن مطارات

منذ انطلاقتنا في ٣ جمادى الآخرة ١٤٣٤هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٣م بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨)، نتولى في مطارات القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، دورنا الريادي في تحويل قطاع المطارات إلى فرص استثمارية.

برؤية واضحة. نلتزم من خلالها بتحويل وتطوير مطارات المملكة، عبر قيادة عملية تخصيص القطاع بما يحقق الاستدامة والازدهار.

ولتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع، نحرص على تنمية أصولنا بانتظام من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين. تماشيًا مع قاعدتنا الراسخة: "هنا تزدهر الفرص".

تقوم "مطارات" بإرشاد ودعم وتقديم يد العون للشركات المشغلة للتأكد من تحويل كل مطار إلى:

مركز يقدم تجربة عملاء مبتكرة ومعيارًا عالميًا في الإدارة.

مركز لكفاءة العمليات وتحقيق الإيرادات.

مركز لبناء التعاون والشراكات الطموحة.

شركة مطارات القابضة

منصور الجبرتي

مسؤول اعلامي

mansourj@ynz.sa