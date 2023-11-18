برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، دشن وكيل محافظة جدة الأستاذ طراد بن فهد الشريف أمس السبت، فعاليات الملتقى الاستراتيجي السنوي لشركة مطارات جدة، وذلك بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحضور رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، وأعضاء المجلس وعدد من قيادات الشركة.

وأوضح رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة، أن أهمية الملتقى الاستراتيجي السنوي للشركة تأتي لكونه النواة الأساسية التي ستسهم في تعزيز جودة الأعمال التشغيلية في المطار وفق مستجدات قطاع النقل الجوي، وتحديد مراحل الإنجاز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية امتدادا للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وأشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستهدف خدمة أكثر من 114 مليون مسافر، وتدشين وجهات سفر جديدة لتصل إلى 150 وجهة سفر، وزيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن شركة مطارات جدة تسير على خطى ثابتة وخطة استراتيجية واضحة لتحقيق تلك المستهدفات.

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أن تنظيم الملتقى الاستراتيجي السنوي للشركة يستهدف عقد جلسات عمل وعصف ذهني لمناقشة المستهدفات، واستعراض الإنجازات المتحققة للخروج بأفضل التوصيات العملية، مشدّداً على أهمية تعزيز روح المبادرة والفريق الواحد للوصول إلى النتائج المأمولة، بالتنسيق والموائمة مع جميع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، لتحقيق أعلى النتائج القياسية في الأداء.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمطارات جدة عن خدمة أكثر من 35 مليون مسافر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 2023، منهم 6.5 ملايين معتمر من خلال ما يزيد عن 207 آلاف رحلة جوية، وشحن 16.7 مليون حقيبة، وأكثر من 16 مليون عبوة ماء زمزم، وتطرق إلى النجاحات المتحققة خلال موسم الحج للعام 2023، والذي شهد خدمة أكثر من 7.8 ملايين مسافر، منهم 864 ألف حاج خلال مرحلة الوصول و959 ألف خلال مرحلة المغادرة عبر أكثر من 51 ألف رحلة جوية، وشحن نحو 10.6 ملايين حقيبة ونحو مليون عبوة زمزم، مشيراً إلى دور استحداث مصفوفة الحساسية في تحقيق المطار لرقم قياسي في التشغيل تجاوز 151 ألف مسافر في يوم واحد.

ويهدف الملتقى إلى مراجعة استراتيجية الشركة، وتحديد خطة عمل العام القادم 2024، بما يسهم في تطوير الأعمال التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

ويأتي تنظيم الملتقى تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التنسيق والموائمة في الأهداف الاستراتيجية المشتركة مع جميع شركاء النجاح في مطار الملك عبدالعزيز الدولي من القطاعين العام والخاص.

ويشهد الملتقى، الذي يستمر لمدة 3 أيام، تنظيم عدداً من ورش العمل لمناقشة سبل تحويل التحديات إلى فرص من خلال استعراض أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام الجاري 2023، وسبل زيادة الموائمة والتكامل بين كافة شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، وفي ختام الحفل كرّم وكيل محافظة جدة القيادات الحكومية بمطار الملك عبدالعزيز.

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