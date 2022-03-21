أكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن تعزيز الأمن المائي هدف استراتيجي لسياسات وأهداف الدائرة نظراً لأهمية المورد الحيوي في استقرار اقتصاد الإمارة وضمان استمرار مسيرة التنمية المستدامة في كل القطاعات في المستقبل.

وقال سعادته بمناسبة اليوم العالمي للمياه : "تعني المياه أهم مورد طبيعي للإنسان في العالم، وهو المورد الضامن لحماية الأجيال الحالية وفي المستقبل. وبسبب العديد من التحديات، تتزايد الضغوط على موارد المياه الطبيعية في العالم من أجل سد هذا الطلب المتزايد عليها، بجانب العمل على توفير المياه بأعلى جودة وضمان توافر خدمات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمياه.

ففي الوقت الراهن، لا يتمكن نحو شخص من كل ثلاثة أشخاص في العالم من الحصول على مياه شرب آمنة، وتشير التقديرات إلى زيادة الطلب العالمي على المياه بأكثر من 50% بحلول عام 2040، ما يمثل ضغطاً إضافياً على هذا المورد الحيوي".

وأضاف سعادته: "تقوم دائرة الطاقة بالتعاون مع كافة شركاؤها في الإمارة على وضع سياسات ولوائح تضمن تنمية الموارد المائية وتنظيم الانتفاع بها من أجل ضمان أمن الإمدادات بالمستقبل وبما يتناسب مع تطلعات أبوظبي نحو تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية. ولا شك أن الحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه وخاصة المياه الجوفية أمر ضروري، إذ تمثل المياه الجوفية 60% من الموارد المائية لأبوظبي، فيما يبلغ معدل الاستخراج الحالي للمياه الجوفية نحو 20 ضعف معدل التغذية الطبيعية. كما يبلغ إجمالي استخدام المياه الجوفية في إمارة أبوظبي 63 %. ومن أجل تخفيف الضغط على مجمل الموارد الطبيعية من المياه، تعمل دائرة الطاقة بالتعاون مع الشركاء على استحداث سياسات ولوائح تستطيع المساهمة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه.

ووفق أحدث الإحصائيات، تم استخدام أكثر من 60% من إجمالي المياه المعاد تدويرها حالياً في إمارة أبوظبي في معظمها لأغراض الري. كما بلغ إجمالي الوزن الجاف من المواد الصلبة الحيوية التي تم إنتاجها من المياه المعاد تدويرها في الإمارة عام 2020 (63,899) طنًا، وهو ما يساهم في الاستفادة منها والحفاظ على البيئة".

وأشار سعادته إلى أن تنمية الموارد المائية الطبيعية وإعادة تدويرها توجه استراتيجي لملف المياه في أبوظبي، ما يقلل أيضاً من الاعتماد على نظم تحلية المياه المكلفة والمستهلكة للطاقة، حيث تمتلك أبوظبي9 محطات لتحلية المياه تنتج نحو 960 مليون جالون في اليوم، تمثل تقريباً جميع المياه الصالحة للشرب فيها.

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