· سالم القبيسي: حريصون على إبرام شراكات دولية تسهم في استدامة قطاع الفضاء

· جويل جونيور: دولة الإمارات تمتلك مشروعات فضائية طموحة بنتها في سنوات محدودة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: وقعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الفلبينية، بهدف تعزيز التعاون في البحث العلمي واستكشاف الفضاء وتبادل المعارف، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكات الدولية التي تصب في خدمة مسيرة العلم والمعرفة.

ووقع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات حوار أبوظبي للفضاء، كل من: سعادة سالم بطي سالم القبيسي المدير العام لوكالة الفضاء، ومن الجانب الفلبيني سعادة جويل جوزيف س.مارسيانو جونيور، المدير العام لوكالة الفضاء الفلبينية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص وكالة الإمارات للفضاء على تعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات علوم الفضاء والاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، بهدف تسريع تطوير

التقنيات الفضائية والقطاع في الدولة بشكل عام، والمساهمة في تقديم أبحاث واستكشافات تخدم البشرية.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين الوكالتين، وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة والسياسات الوطنية للدولتين، على أساس مبادئ الحقوق المتساوية والمزايا المتبادلة.

المصالح المشتركة

وستعمل الوكالتان بموجب الاتفاقية، على تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مجموعة واسعة من المجالات الفضائية ذات الأولوية، بما في ذلك الاستكشاف والبحث العلمي والتكنولوجي ورحلات الفضاء والتعليم وغيرها.

وتتيح المذكرة للطرفين، إجراء بحوث مشتركة في مجال الفضاء وتطويره، بما يخدم المصالح المشتركة ويصب في تسريع نمو القطاع الفضائي والعلوم والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به.

كذلك تنص مذكرة التفاهم على تبادل البيانات الفضائية لاستخدامها في تطبيقات مختلفة مثل تغير المناخ وإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ والأمن الغذائي والزراعة، الأمر الذي يرسخ مساهمة الوكالتين في عملية استدامة البيئة.

وتسمح المذكرة للوكالتين مشاركة البعثات العلمية التي تستهدف استكشاف الفضاء والحصول على البيانات ذات الصلة، وكذلك إقامة مؤتمرات مشتركة وورش عمل وأنشطة تبادل المعرفة الخاصة بتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، كما تتيح العمل معاً للمساهمة في النهوض بتعليم الفضاء من خلال برامج تبادل الطلاب والدراسات العليا.

تبادل الخبرات

وقال سعادة سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: "تسعى وكالة الإمارات للفضاء إلى إبرام شراكات دولية مع مختلف الوكالات بهدف تبادل الخبرات، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على تطوير قطاع الفضاء في الدولة بشكل عام، وعلى مساعي الوكالة لتطوير مواهب وكوادر مؤهلة تستطيع ترسيخ استدامة القطاع".

وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقية ستضمن للوكالتين العمل معاً لتقديم بحوث مشتركة في مجال الفضاء تساهم في رفد المجتمع العلمي ببيانات ومعلومات مهمة وهو ما يصب في خدمة البشرية.

من جانبه عبر جويل جوزيف س.مارسيانو جونيور، المدير العام لوكالة الفضاء الفلبينية عن سعادته بإبرام اتفاقية مع وكالة الإمارات للفضاء، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك مشروعات طموحة تمكنت من بنائها خلال سنوات قليلة لتقدم للمجتمع العالمي قطاعاً فضائياً نشطاً وسريع التطور والنمو.

#بياناتحكومية

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