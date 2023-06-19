"املأ قلبك حبًا بأيرلندا" هي مبادرة تبعث الحنين في قلوب من سبق لهم أن زاروا أيرلندا وتحثّهم على العودة إلى أعزّ ذكرياتهم في جزيرة الزمرّد

ستنطلق فعاليات الحملة في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الفنان الشهير المقيم في دبي، جون مولور، الذي صمّم أعمالًا فنية فريدة مستوحاة من المناظر الطبيعية الأيرلندية وأضفى عليها لمسته المحلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ وكالة السياحة الأيرلندية الإعلان عن إطلاق حملة املأ قلبك حبًا بأيرلندا في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الفنان جون مولور الذي استحوذت أعماله الفنية الرقمية الآسرة على الأحاديث في المنطقة. وسيقود المبدع المقيم في دبي فعاليات الحملة كاشفًا عن أعمال فنية مخصّصة وحصرية مستوحاة من المناظر الطبيعية الأيرلندية الساحرة بدون إغفال لمسته الخاصّة.

تستعرض الحملة العالمية املأ قلبك حبًا بأيرلندا التي أطلقتها وكالة السياحة الأيرلندية، شتّى السبل التي تأسر بها الجزيرة قلوب الزوار والسكان المحليين على حد سواء. في المقابل، تدعو الزوار المحتملين للقدوم وعيش التجربة الأيرلندية الأصيلة بأنفسهم. كما تسعى الحملة جاهدةً إلى تسليط الضوء على أبرز الشخصيات الأيرلندية والمطبخ المحلي والجمال الخلاب والثقافة الساحرة للبلاد من خلال الحكايات الشخصية على لسان من عاشوا التجربة وفُتنوا بها.

ستشمل أنشطة الحملة في الإمارات العربية المتحدة مشاركة شخصيات ومشاهير من المنطقة، مثل جون مولور، وذلك لاستعراض ذكرياتهم العزيزة في جزيرة أيرلندا. ومن خلال هذه الخطوة، تهدف الحملة إلى تشجيع الزوار السابقين على العودة إلى هذه الوجهة الساحرة وحثّ الزوار الجدد على الشروع في مغامرتهم الأولى.

وفي هذا الإطار، ابتكر جون مولور خمسة أعمال فنية رقمية، أوّلها يحيط المشاهدين بواقع خيالي تتناغم فيه المعالم الأكثر شهرةً في دبي مع المناظر الخضراء الأيرلندية الساحرة، حيث يظهر أفق دبي الأيقوني في خلفية حقل أيرلندي وعر يحلّ محل صحراء دبي الشاسعة. أما العمل الثاني، فيجسّد الشمس وهي تشرق بجانب برج العرب ملقيةً خيوطها الذهبية على الحقول الخضراء الفسيحة فيما تتوسّط قلعةٌ مهيبة من قلاع أيرلندا التقليدية المشهد الساحر. وبالنسبة إلى العمل الفني الثالث، فيستحضر المشاهدين إلى قلب المدينة حيث تحلّ الطرقات المتعرّجة والهندسة المعمارية التقليدية التي تميّز معظم المدن الأيرلندية النابضة بالحياة محل شوارع دبي المزدحمة، فيما يقف برج خليفة شامخًا في الخلفية. ومن خلال فنّه غير التقليدي، يهدف مولور إلى إلهام الناس على إعادة تخيل ما يملأ قلوبهم شغفًا بأيرلندا.

مولور هو فنان معاصر يقيم في دبي ويشتهر بأسلوبه الفريد ولمسته الفنية التي تحاكي الخيال. وقد اكتسب شهرةً واسعةً نتيجة أعماله الفنية الرقمية السريالية لشخصيات تاريخية تلتقط صور سيلفي، ما ساهم في زيادة عدد متابعيه على منصة إنستغرام إلى أكثر من 252,000 متابع. هذا ولم تسلَم دبي، مدينة مولور، من أسلوبه الفكاهي والعبثي، فقد جسّدها وهي مغطاة بالثلوج الناصعة والغابات المورقة، ليشكّل هذا المفهوم مقدمةً لشراكته مع وكالة السياحة الأيرلندية بغية استحضار المشاهد الطبيعية الأيرلندية النابضة بالحياة إلى دبي.

كذلك، ستشتمل الحملة الدعائية على مشاركة بعض الشخصيات في دبي تجاربهم العزيزة في أيرلندا على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف توضيح ما يميّز الجزيرة عن غيرها من وجهات السفر جملةً وتفصيلًا. كما وستستعرض الحملة أوجه الثقافة والتاريخ والتراث الفريد لأيرلندا، فضلًا عن مناظرها الطبيعية الوافرة ومدنها الحيوية وحُسن ضيافة شعبها.

وفي النصف الأول من العام 2023، ستسلّط الحملة الضوء على أكثر من 100 مليون ذكرى (فرصة) في جميع أنحاء العالم، على أن تستعرض 50 مليون ذكرى إضافية في النصف الثاني من العام نفسه.

#بياناتحكومية

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