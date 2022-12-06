على هامش حوار أبوظبي للفضاء

· سالم القبيسي: نسعى عبر الاتفاقية إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات دبلوماسية الفضاء

· نيكولاي ملادينوف: المذكرة تدعم جهود الأكاديمية في إثراء دبلوماسية الفضاء الإماراتية بخبرات شابة مؤهلة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أبرمت وكالة الإمارات للفضاء وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تعاون مشترك لتعزيز التعاون في تأهيل الكوادر الإماراتية في مجالات دبلوماسية الفضاء، وغيرها من المجالات والمشاريع والخدمات والبرامج الأكاديمية المحتملة ذات الصلة.

ووقع مذكرة التفاهم التي جاءت على هامش فعاليات حوار أبوظبي للفضاء الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة سالم القبيسي المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء وسعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة.

وتتمحور بنود المذكرة حول تطوير الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والدراسات والاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة لدى الطرفين، بحيث يعمل الطرفان بموجبها على تطوير قدرات الكوادر البشرية وتمكينها من مواصلة النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الفضائية للإمارات.

وتنص المذكرة على تبادل الخبرات الأكاديمية بين الطرفين والتكامل في تنظيم البرامج ذات الاهتمام المشترك بما يلبي احتياجات الطرفين، وتبادل المعارف في المجالات ذات الصلة، وتبادل الزيارات الميدانية لاكتساب مزيد من المعرفة والتعاون في استقطاب متحدثين دوليين وتنظيم مؤتمرات أو ورش عمل مشتركة.

وتتيح المذكرة للطرفين تنظيم اجتماعات تنسيقية وبرامج مشتركة، والتعاون في إجراء دراسات مشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وسيعمل الطرفان على تشكيل الطرفين لجنة مشتركة لتطوير وتنفيذ ومتابعة والإشراف المباشر على مذكرة التفاهم لضمان شراكة فعالة بين الطرفين ولتحقيق الأهداف المرجوة منها، كما ستعمل اللجنة على تسهيل وتنفيذ التعاون ومناقشة المبادرات المقترحة واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

تعزيز التعاون

وأكد سعادة سالم بطي سالم القبيسي المدير العام لوكالة الفضاء، سعي الوكالة إلى إبرام اتفاقيات مع مختلف الجهات المحلية لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة لا سيما في تأهيل الكوادر الإماراتية.

وعبر عن أهمية التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تنفيذ مجموعة من الورش والبرامج والدراسات، واصفاً الأكاديمية بالمنصة المثالية التي تناقش مجموعة متنوعة من

الموضوعات ذات الصلة بالدبلوماسية الحديثة وعلى رأسها دبلوماسية الفضاء، مستعينة في ذلك بمجموعة من الخبراء والأكاديميين المتميزين، الأمر الذي يساهم في تخريج كوادر إماراتية تستطيع أن تتولى قيادة الدبلوماسية الفضائية وترسخ مكانتها دولياً.

وشدد القبيسي على أهمية هذه المذكرة التي ستعمل على تكريس اهتمام الشباب الإماراتي بهذا القطاع لما له من دور كبير في استدامة المستقبل. وأشار إلى حرص الطرفين على تعريف الشباب بقطاع الفضاء، الأمر الذي يخدم السياسة الوطنية لقطاع الفضاء الرامية إلى تطوير كوادر وإعداد أجيال شابة تستطيع ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال وتستطيع في الوقت نفسه المنافسة عالمياً من أجل ترسيخ مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة.

تأهيل الكوادر

وقال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة: "تتيح أمامنا هذه الشراكة الجديدة مع وكالة الإمارات للفضاء فرصة إضافية لتوسيع شبكة علاقاتنا مع مختلف القطاعات المرتبطة بالعمل الدبلوماسي في دولة الإمارات وخارجها. نحن ملتزمون بإعداد كوادر دبلوماسية جديدة تمتلك المعرفة والمهارات التي تؤهلها لترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الفضاء."

وأضاف المدير العام بالإنابة للأكاديمية: "استطاعت دولة الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية أن تؤسس لنفسها موطئ قدم ثابت كمؤثر في قطاع الفضاء دولياً، خاصة مع فوزها برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي "كوبوس"، وهو ما يعتبر إنجازاً إضافياً للدبلوماسية الإماراتية ويعكس نجاح سياستها الخارجية".

#بياناتحكومية

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