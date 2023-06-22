أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، انطلاق الجولة الثانية من «هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية» حول موضوع «التغيير في استخدام الأراضي»، بعد المشاركة الواسعة واختيار أفضل المقترحات والمشروعات في الجولة الأولى؛ وذلك في مقر شركة «بيانات» خلال الفترة بين 20- 22 يونيو الجاري.

ويهدف الهاكاثون، إلى المشاركة بشكل مبكر مع المبرمجين ورواد الأعمال لاستخدام منصة تحليل البيانات الفضائية، والتي ستعمل على تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية لتطوير حلول تدعم مواجهة تحديات الاستدامة العالمية من خلال تكنولوجيا الفضاء

وقال سعادة سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «إنَّ موضوع التغيير في استخدام الأراضي في دولة الإمارات، والذي ركز عليه هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، يمثل جزءا من رؤيتنا لتحقيق الاستدامة الشاملة»، مضيفا «نؤمن أنَّ التعاون وتضافر الجهود بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ستسهم بالتأكيد في إيجاد حلول مبتكرة لمثل هذه التحديات على الصعيدين الوطني والعالمي، لذلك دعونا نتعاون سويًا لفهم تغيرات استخدام الأراضي في الماضي، ونستلهم منها لتطوير استراتيجيات مستدامة تواجه تحدياتنا المستقبلية من خلال منصة تحليل البيانات الفضائية والتي ستمكن المشاركين من تبادل الأفكار وتطوير الحلول القوية».

من جانبه، قال محسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية، «إنَّ المرحلة الأولى من هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية شهدت مشاركة ومنافسة قوية بين أفضل العقول المبدعة حيث قدم المتنافسون مشاريع متنوعة لمواجهة التغيرات المناخية»، مضيفا «كانت جودة المشاريع المقدمة عالية للغاية؛ ما يعكس الإمكانيات والمهارات الفنية والقدرة على التفكير الابتكاري للمشاركين». وتابع «أن هذه المشاريع تمثل بداية مسيرة ملهمة لتطوير حلول قوية وفعالة لمواجهة تحديات الاستدامة باستخدام تكنولوجيا فضائية وطنية».

من جهته، قال سلطان محمد الزيدي، مهندس أول تطوير مشاريع الفضاء -قسم إدارة المشاريع الفضائية، «إنَّ منصة تحليل البيانات الفضائية تشكل إحدى أبرز المبادرات التي ستعمل على توفير أدوات تحليل قوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الفضائية بسرعة ودقة عالية، ومن خلال الهاكاثون سنعمل على قياس كفاءة وفاعلية تطوير تطبيقات بالاعتماد على منصة تحليل البيانات الفضائية».

وحققت الجولة الأولى مشاركة واسعة ونجاحاً كبيراً؛ حيث استقطبت أكثر من 50 مهتماً من الشركات ورواد الأعمال في دولة الإمارات، وبعد سلسلة من التقييمات تم اختيار أفضل 5 مقترحات من أصل 9 مقترحات مشاركة مع تعدد مستويات كفاءة المشاركين في تحليل البيانات ومعالجتها بين المبتدئ والمتوسط والمتقدم.

وستتضمن الجولة الثانية التي تستمر على مدار 3 أيام، سلسلة من ورش العمل والتوجيه للفرق المتأهلة من قبل 5 مرشدين من شركة «بيانات»، ثم الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي للأفكار على منصة تحليل البيانات الفضائية من خلال إتاحة وصول المشاركين إلى الحوسبة السحابية ومنصة gIQ لتحميل نتائجهم النهائية.

وركز اليوم الأول في الجولة الثانية، على التعريف بموضوع هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية وقواعده، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة من البيانات والأدوات، ثم مساعدة المرشدين الفرق في إعداد أجهزة الحاسوب وربطها بالخوادم للحصول على البيانات، إلى جانب جلسة التوجيه الأولى والتي تركز على الموضوعية والمنهجية، ثم العمل على المشروعات والمقترحات. وعملت الفرق في اليومين الثاني والثالث، على المقترحات والمشروعات مع المرشدين، ثم العروض النهائية والبيانات الختامية.

ويشير مصطلح التغيير في استخدام الأراضي إلى التحولات التي تطرأ على استخدام الأراضي مع مرور الوقت، والتي قد تشمل تغيير النشاطات الزراعية، والتطوير العمراني، والتحول من استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى مثل الصناعية أو التجارية أو السكنية. ويتعمق هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية في جوانب مختلفة من استخدام الأراضي، وعلى سبيل المثال: التغييرات في الغطاء النباتي، والتحول من استخدام الأرض الزراعية إلى استخدامها للإسكان أو الصناعة، والتحول بين المناطق من الحضرية إلى الزراعية والصناعية والعكس.

ويأتي اختيار موضوع التغيير في استخدام الأراضي لهاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، انطلاقاً من إيماننا الكبير بدوره في دعم رؤيتنا لتحقيق الاستدامة، والتوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب تعزيز الإنتاجية الزراعية، والتخفيف من التأثيرات البيئية السلبية، لمواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

وسيُختتم هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، بالإعلان عن أفضل فريقين في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وحصولهما على فرصة لعرض النتائج من ضمن المشاريع الفضائية التي سيتم دعمها من خلال النافذة الرقمية لمنصة تحليل البيانات الفضائية "منصة المشتريات" خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

يذكر، أنَّ الجولة الأولى من هاكاثون منصة تحليل البيانات الفضائية، انطلقت في الأول من يونيو الجاري على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» بمركز أبوظبي للطاقة؛ وذلك بمشاركة وحضور كبيرين من الشركات والأفراد ورواد الأعمال والمهتمين وخبراء تكنولوجيا الفضاء والمبرمجين في مجال تطبيقات رصد الأرض.

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