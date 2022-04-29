بهدف توفير المزيد من الخدمات القانونية في أبوظبي

أبوظبي: وقعت جامعة السوربون أبوظبي اليوم مذكرة تفاهم مع محاكم سوق أبوظبي العالمي وذلك خلال اجتماع عُقد في حرم جامعة السوربون أبوظبي، حيث تنص هذه المذكرة على إنشاء برنامج قضائي صُمم خصيصاً لقسم القانون في جامعة السوربون أبوظبي. وقع مذكرة التفاهم كل من البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي وليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي.

وبموجب المذكرة، سيدعم هذا البرنامج القضائي جهود محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تمثلت في إنشائها لبرنامج المساعدات القانونية المجانية وذلك عبر بناء إطار عمل خاضع للإشراف لطلبة القانون في جامعة السوربون أبوظبي. سيعمل هذا البرنامج على إدماج الطلبة في العمل القضائي الذي يقدمه محامون متطوعون وبشكل مجاني لخدمة من هم بحاجة إلى إتمام إجراءاتهم القانونية وحل النزاعات القضائية التي تختص بها محاكم سوق أبوظبي العالمي.

علاوة على ذلك، ستتعاون كل من جامعة السوربون أبوظبي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي على إعداد خطط الندوات والأنشطة والفعاليات التي من شأنها زيادة الوعي بدور طلبة القانون في خدمة المصلحة العامة القضائية وتسليط الضوء على أهمية الخدمات القانونية المجانية المقدّمة في أبوظبي.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية للشركات، تعمل كل من جامعة السوربون أبوظبي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي معاً لتوفير خدمات هامة للأفراد المتعثرين مادياً والذين هم بحاجة إلى مشورة أو خدمات قانونية بشكل عاجل. خلال هذا البرنامج، سيشارك الطلبة بقضايا واقعية وسيقومون بتقديم مساعدة قانونية تحت إشراف مجموعة من أساتذة جامعة السوربون أبوظبي ولجنة من المتطوعين القانونيين في البرنامج.

علقت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي قائلة: "يسعدنا في جامعة السوربون أبوظبي توقيع مذكرة التفاهم مع محاكم سوق أبوظبي العالمي، والتي أتت تماشياً مع جهودنا المستمرة في إقامة شراكات مثمرة مع قادة وروّاد في مختلف المجالات وتبادل الخبرات وتعزيز جوانب التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. إضافة إلى ذلك، تعكس هذه المبادرة التزام الجامعة وحرصها على دعم الطلبة وتسليحهم بالخبرات والمهارات التي ستعبّد لهم سبل النجاح في مسيرتهم المهنية وتعدّهم لسوق العمل."

وترى محاكم سوق أبوظبي العالمي بأنه من الضروري أن يحصل جميع أفراد المجتمع على المساعدة القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم وأن ذلك يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لإنشاء نظام قانوني عادل يحقق المساواة. على هذا النحو، قدمت محاكم سوق أبوظبي العالمي نظام المساعدات القانونية المجانية في أوائل عام 2020 لتقديم مشورة قانونية مجانية للأفراد المتعثرين مادياً، وبموجب برنامج المساعدات القانونية المجانية، يمكن لجميع الأفراد المتعثرين مادياً الحصول على مشورة قانونية مجانية لإتمام إجراءات التقاضي للدفاع عن حقوقهم بما يضم النزاعات المدنية أو التجارية أو أي مسألة قانونية أخرى تقع فقط ضمن اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي.

وأضافت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا الشروع في هذه المبادرة الفعّالة مع جامعة السوربون أبوظبي. يهدف هذا التعاون لدعم طلبة القانون في الجامعة وإتاحة فرصة التعلم من محامين ذوي خبرة ومهنيين في مجال القانون والعمل على قضايا واقعية مع العملاء الذين يسعون للحصول على الدعم القانوني بشأن المسائل القانونية العاجلة.

تتوافق مبادرة إنشاء برنامج قضائي مع حرص والتزام محاكم سوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي العالمي على تطوير وإنشاء إطار شامل للعدالة المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لدعم وتمكين الطاقات الشابة والجيل القادم من المهنيين القانونيين، فضلاً عن تقديم خدمات قانونية يسهل الوصول إليها لدعم سوق أبوظبي العالمي ومجتمع أبوظبي الأوسع. "

#بياناتحكومية

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نبذة عن جامعة السوربون أبوظبي

افتتحت جامعة السوربون أبوظبي في شهر مايو 2006، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودائرة التعليم والمعرفة. تُعتبر جامعة السوربون أبوظبي جامعة إماراتية تتخذ من جزيرة الريم أبوظبي مقراً لها وتنتفع من 760 عامًا من خبرة جامعة السوربون العريقة، وتتميز بحرم جامعي عصري يمتد على مساحة 93000 متر مربع يجمع ما بين كفاءة التكنولوجيا وحداثتها.

ويتبع أسلوب التعليم والمناهج والشهادات المعتمدة في جامعة السوربون أبوظبي نظام التعليم الفرنسي وتُمنح الشهادات من جامعة السوربون في باريس ومن جامعة باريس وجميعها معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تفخر جامعة السوربون أبوظبي باستكمال التراث المرموق للتميز الأكاديمي الذي عكفت الجامعة على تنميته منذ القرن الـثاني عشر، وتسير على النهج نفسه لتحقيق الكمال الذي جعل جامعة السوربون في باريس واحدة من أكثر منارات التنوير المرموقة في العالم. وقد تخرج أكثر من 2000 طالب من أكثر من 90 دولة حول العالم من جامعة السوربون أبوظبي.

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