د. عامر شريف: التعاون مع القطاعات المختلفة يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز جودة الحياة في إمارة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية في دبي، زار وفد رفيع المستوى من محاكم دبي، دبي الصحية، للاطلاع على تجربتها كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، ومناقشة سبل التعاون المشترك.

ترأس الوفد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وضم كلاً من سعادة الأستاذ الدكتورعبدالله السبوسي، الأمين العام القضائي في إمارة دبي، وسعادة القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة المستشار خميس المطوع، مدير المكتب الفني لسعادة مدير محاكم دبي.

وكان في استقبال الوفد سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إلى جانب الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور عامر الزرعوني المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، والدكتورة حنان السويدي المدير التنفيذي لشؤون الأعمال، وخليفة باقر المدير التنفيذي للعمليات، والدكتور خليفة العليلي مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة.

خلال اللقاء الذي عقد في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، اطلع الوفد على مراحل تطور القطاع الصحي في إمارة دبي منذ عام 1970، وصولاً إلى تطبيق أول نظام صحي أكاديمي متكامل في الإمارة، ودوره في تحسين جودة المخرجات التعليمية والصحية والارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة للمرضى. كما تم استعراض أحدث التقنيات الطبية والممارسات الأكاديمية في دبي الصحية، والتي تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقام الوفد خلال زيارته بجولة شملت مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية ومختبر التصميم، ومؤسسة الجليلة، ومركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، ومكتبة آل مكتوم الطبية بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية. كما حضر جانباً من مؤتمر أبحاث السرطان المنعقد في مقر الجامعة، والذي يستضيف متحدثين ومشاركين من مختلف دول العالم، بهدف الاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال، وتعزيز التواصل بين الباحثين والخبراء والمختصين.

الشراكات الاستراتيجية

بهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي: "جاءت زيارتنا لدبي الصحية بهدف الاطلاع على أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، هذا النظام الذي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الصحي في الإمارة، ويعد إضافة كبيرة لقطاع التعليم الطبي، ويعكس التزام دبي بتطوير كوادر طبية متخصصة وفق أعلى المعايير، كذلك تهدف إلى بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك مع دبي الصحية".

وأضاف سعادته: خلال الزيارة، اطلعنا على أهداف ورسالة دبي الصحية التي تترجم رؤية دبي الطموحة في تعزيز الابتكار والتميز في مختلف المجالات، ونحن في محاكم دبي نؤمن بأهمية التعاون مع جميع المؤسسات الأكاديمية والصحية في الإمارة، بهدف تعزيز التطور المستدام في كافة القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع ويعزز رفاهيته.

وأشار سعادته إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جميع الجهات الحكومية والأكاديمية لتحقيق الأهداف التنموية لدبي، قائلاً: "نعتبر هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات التي تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق رفاهيته، ونحن على يقين أن هذا التعاون سيسهم أيضاً في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتقدم، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون المثمر مع دبي الصحية وبقية الجهات المعنية.

من جانبه قال الدكتور عامر شريف: "تشرفنا باستقبال سعادة الدكتور سيف غانم السويدي والوفد المرافق من محاكم دبي، ونشكرهم على زيارتهم التي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين دبي الصحية ومختلف الجهات الحكومية في الإمارة".

وأضاف: " لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة استعراض تجربتنا في دبي الصحية، من خلال التركيز على التعليم الطبي والبحث العلمي كعناصر أساسية في تحسين جودة الرعاية الصحية. حيث أسهم النظام الصحي الأكاديمي المتكامل في تسهيل وتسريع حصول المرضى على الخدمات، من خلال تبني عهد المريض أولاً". نحرص من خلال التعاون مع القطاعات المختلفة على تحقيق أهدافنا المشتركة التي تصب في خدمة المجتمع وتسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي".

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