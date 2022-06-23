الحدث الرائد على مستوى العالم في مجال اتصالات السلامة العامة والطوارئ يبحث الابتكار والتطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحرجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : زار وفد من مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة، والمعتمد لدى حكومة دبي المعرض العالمي للإتصالات في الأزمات والطوارئ (Critical Communication World 2022)، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال اتصالات الأمن والسلامة العامة والطوارئ ، ويقام المعرض في مدينة فيينا في الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري، يسلط المعرض الضوء على مدى تأثير الابتكارات الجديدة في مجال الاتصالات الحرجة ، بالإضافة إلى طرح أحدث التقنيات المخصصة للمهمات الطارئة ، والمستخدمة في مجالات السلامة العامة وتطوير المدن الذكية.

ويمثل الوفد الزائر لهذا الحدث برئاسة سعادة منصور بوعصيبه ، المدير التنفيذي لمؤسسة "نداء"؛ ويوسف آل علي، مدير إدارة الشؤون الفنية والتقنية، حيث يشارك الوفد في تبادل المعلومات والخبرات واستكشاف أحدث التقنيات والحلول المتعلقة بالإتصالات الحرجة التي تم تطبيقها من قبل الخبراء والمزودين حول العالم، كما يتطلع الوفد الزائر الى عدة حلول و تطبيقات خاصة بأنظمة الراديو المتطوّرة، وتطبيقات إنترنت الأشياء، وأمن المعلومات ، والبيانات الضخمة وتحليلها ، بالإضافة الى اكتساب أفكار و رؤى للعديد من التقنيات الرائدة الذي يقدمها المعرض العالمي حتى يتم توظيفها بالشكل الأمثل .

وتعليقاً على الزيارة، قال سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء": "يزوّدنا المعرض العالمي للإتصالات في الأزمات والطوارئ فرصة متميزة للتفاعل مع الزوار الدوليين واكتشاف أحدث أجهزة وتطبيقات وحلول التواصل المخصصة للمهمات الحرجة، ونسعى من خلال هذه الزيارة إلى إبراز دور نداء الرائد في توظيف التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات لتطوير المدن الذكية في الإمارات، وإسهاماتها في الخطط الوطنية المستقبلية للأعوام الخمسين المقبلة بالإضافة إلى وضع أفضل المعايير للعمليات والخدمات التي نقدمها. كما سيكون بمقدورنا مشاركة رؤيتنا الهادفة في ضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة والكفاءة في قطاع الاتصالات في دبي مع بقية العالم، حيث تتجه الدولة بخطى حثيثة نحو عصر المدن الذكية والبيانات الضخمة و انترنت الأشياء ".

#بياناتحكومية

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