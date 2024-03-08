أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبلت أكاديمية ربدان وفداً رسيماً من دراسي دورة القيادة والأركان 33 المشتركة، وذلك في اطار برنامج الزيارات الذي تُنفّذهُ كلية القيادة والأركان للاطلاع على المراكز الوطنية المُتميّزة في البحث والتطوير.

وتضمَّن الوفد أعضاء هيئة التوجيه بالكلية الى جانب (60) ضابطاً من دارسي دورة القيادة والأركان 33 المشتركة، مِمّن يخوضون برنامجاً تعليمياً رفيع المستوى في المجالات الاستراتيجية والعسكرية ذات الصلة بالدفاع الوطني.

واطّلع الوفد على ايجاز قدّمتهُ مريم البلوشي، مدير مكتب الشؤون الاستراتيجية وإدارة الأداء، عن الهيكل التنظيمي والاستراتيجي لأكاديمية ربدان، والذي يعكس التوافق التنظيمي مع الإدارة الاستراتيجية في الأكاديمية ويخدم أهدافها وتطلّعاتها المستقبلية.

كما تحدّثت الدكتورة شماء النقبي، عميد مشارك في أكاديمية ربدان، عن كلية الجاهزية في أكاديمية ربدان، وبرامجها الأكاديمية المتفرّدة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

واستمع دارسو دورة القيادة والأركان 33 المشتركة الى نبذة عن برامج الأكاديمية، قدّمها مدراء البرامج في أكاديمية ربدان، منها إدارة استمرارية الأعمال، مسرح الجريمة، الدفاع والأمن، الأمن الوطني، الإدارة المتكاملة للطوارئ، الشرطة والأمن، التحليل الاستخباري، القيادة الشرطية والأمنية، هندسة النظم المتخصصة في الدفاع.

وعرض د. برافين ماجيلال، أستاذ مشارك وباحث رئيسي في أكاديمية ربدان، جهود الأكاديمية ومساعيها البارزة في تطوير يحوث وتحليلات ودراسات استراتيجية متخصصة في المجالات الشرطية والأمنية والدفاعية واستمرارية الأعمال والجاهزية وإدارة الكوارث وغيرها.

كما سلّط الدكتور عمر علي سيف الدين، مساعد العميد لشؤون الدراسات العليا، الضوء على دور أكاديمية ربدان التحويلي في تشكيل مستقبل منظومة السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تحقيق أكاديمية ربدان العديد من الإنجازات الاستثنائية خلال العام 2023، ضمن خطة رفيعة المستوى تهدف الى تعزيز مكانتها على الساحة العالمية والارتقاء بمُخرجاتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» في فئتي التعليم والتوظيف ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

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