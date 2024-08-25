الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: قام وفد من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بزيارة رسمية إلى نيوزيلندا بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال جودة حياة المجتمع. تهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات المعتمدة من قبل منظمة التعاون الدولية والتنمية الاقتصادية (OECD) في تعزيز وتطوير منظومة جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

ترأس الوفد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع -أبوظبي، ورافقه سعادة الدكتورة ليلي الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، وسعادة المهندسة شيخة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، وسعادة مازن جابر الدهماني المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى عدد من القيادات الحكومية في أبوظبي.

خلال الزيارة التقى الوفد بممثلين من عدد من الجهات الرئيسة، حيث اطلعوا على إطار معايير جودة الحياة في نيوزيلاندا (LSF) ، الذي يعد أداة رئيسية لدعم الجهات الحكومية في تحديد العوامل المؤثرة على جودة الحياة. يسهم هذا الاطار في توجيه القرارات والمبادرات اللازمة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز جودة حياة المجتمع، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية: رأس المال، القدرات والكوادر البشرية، البيئة المعيشية، والتماسك الاجتماعي.

كما اطلع الوفد على آلية ربط الأولويات الاجتماعية ومدخلاتها في عملية تخطيط الموازنات العامة؛ من خلال استخدام نهج متطور وأدوات تحليل الأثر لدعم اتخاذ القرارات وبناء معايير دقيقة وفعالة لقياس المؤشرات.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على منظومة البيانات المتكاملة في نيوزيلندا التي توفر دعما حيويا للحكومة والباحثين المختصين في تحليل البيانات، واستنباط معلومات تدعم صناع القرار، مما يعزز القدرة على تحقيق أهداف وخطط جودة الحياة.

في ختام الزيارة، ، اطلع الوفد على الإطار الاجتماعي والاقتصادي الذي تعتمد عليه الحكومة النيوزيلندية في تحديد مستويات المعيشة المستهدفة، بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية والمجتمعية، والذي يشمل وضع أهداف طويلة المدى تستند إلى تطلعات الرفاهية وجودة الحياة، مع تعزيز توافر البيانات والمقاييس لجميع الأفراد والمجتمعات.

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

-انتهى-

#بياناتشركات