لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات

قام وفد من دائرة الطاقة - أبوظبي برئاسة سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل الدائرة، بزيارة إلى الجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، هدفت لعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمعنيين بقطاع الطاقة في الدولتين.

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي: أن الزيارة تأتي انطلاقاً من جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها وتحقيق تحوّل الطاقة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى توسيع الشراكات وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الكبرى.

وأضاف سعادته: مثّلت الزيارة فرصة مهمة للتعرف على جهود المؤسسات الدولية الرائدة في مواجهة التحديات وأهم الحلول المبتكرة في مجال تحوّل الطاقة، وتحديد أفضل السياسات والأنظمة المرتبطة بالقطاع إلى جانب آليات إصلاح أسواق الطاقة، وتصميم المؤسسات، والمؤشرات الاقتصادية والأسعار، والحوكمة، وكفاءة الطاقة، وإدارة جانب الطلب والهيدروجين المستدام.

والتقى سعادة المهندس أحمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة مع سعادة هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، حيث تم استعراض جهود الدائرة واستراتيجيتها وسياساتها التنظيمية في تطوير قطاع الطاقة بإمارة أبوظبي، إضافة إلى أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة في القطاع لدعم جهود الدولة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، كما ناقش الجانبان استعدادات دولة الامارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) نهاية العام الجاري بمدينة أكسبو دبي.

وفي مقر وكالة الطاقة الدولية (IEA) التقى سعادة المهندس أحمد الرميثي مع ماري بورس واريك، نائبة المدير التنفيذي للوكالة، بحضور المهندس أحمد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة، والمهندس حمد خليفة المرر المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة، وكارلوس جاسكو المدير التنفيذي لسياسة الطاقة بالإنابة.

وتم خلال الاجتماع استعراض دور الدائرة في قيادة تحوّل الطاقة في إمارة أبوظبي، وأهم السياسات واللوائح التنظيمية التي تساهم في دعم جهود أبوظبي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الطاقة ووكالة الطاقة الدولية الموقّعة في عام 2019 بشأن تبادل الخبرات وتطوير كفاءاتها لتعزيز القدرة على دعم قطاع الطاقة في أبوظبي لمواجهة التحديات المستقبلية باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها فاعلية وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما زار الوفد كل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة التحوّل البيئي الفرنسية، وهيئة تنظيم الطاقة، ومجموعة "إي دي إف" الفرنسية، والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة، والتقى الوفد مع أودري جورن الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي"، للاطلاع على أنظمة تبريد المناطق وأعمال مركز هايبر فيجينو.

وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية التقى وفد دائرة الطاقة بسعادة أحمد العطّار، سفير الدولة لدى ألمانيا حيث تم استعراض دور الدائرة في تطوير كامل القطاع والمساهمة في دعم مسيرة النمو المستدام في أبوظبي، وأهم مشاريع الطاقة في دولة الإمارات وألمانيا.

واستضافت سفارة دولة الامارات في برلين اجتماع طاولة مستديرة بعنوان: "الحوار الاماراتي-الألماني حول تحوّل الطاقة" والذي جمع بين وفد دائرة الطاقة مع الجانب الألماني بحضور سعادة أحمد العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتم خلال الاجتماع استعراض الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035 والتي تستهدف انتاج 60% من الكهرباء في أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، كما ناقش الجانبان أبرز الدروس المستفادة والتحديات وأفضل الممارسات في مجال تحوّل الطاقة في الدولتين.

وقام الوفد بعدة زيارات ميدانية إلى عدد من الشركات الألمانية العالمية وهي: سيمنس، و(50Hertz) و (BMWK) حيث ركزت الزيارات على تعزيز سبل التعاون لتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع الطاقة في عدة مجالات من أهمها تحوّل الطاقة والهيدروجين الأخضر.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات والتعليمات التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات.