أشاد بإطلاق ماجستير الذكاء الاصطناعي والأساليب الشكلية للأمن السيبراني..

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

إِجتمع رئيس جامعة الخليج العربي معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد بوفد من جمعية المهندسين البحرينية حيث ناقش مع رئيس الجمعية الدكتورة رائدة العلوي سبل التعاون المشترك وتفعيل برامج التدريب المشترك والاستفادة من البرامج الاكاديمية التي تطرحها كلية الدراسات العليا من خلال قسم حوسبة الجيل القادم.

وأثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على دور جمعية المهندسين البحرينية في رفع كفاءة ووعي القطاع الهندسي في مملكة البحرين ليكون شريكاً فاعلاً في خدمة المسيرة التنموية الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتباره القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات المهنية في دول الخليج، وأَطرى في الوقت ذاته على مسيرة الجمعية الحافلة التي امتدت لأكثر من نصف قرن من الزمن، بوصفها أول جمعية للمهندسين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن جانبها، رحبت رئيس الجمعية الدكتورة رائدة العلوي بالتعاون المشترك مع جامعة الخليج العربي في المستقبل القريب لكون الجامعة بيت للخبرة والاستشارات سواء بالنسبة لمملكة البحرين أو دول مجلس التعاون الخليجي او الدول العربية، معربة عن اعجباها بالبرامج الاكاديمية المبتكرة المواكبة لاحتياجات سوق العمل التي تطرحها كلية الدراسات العليا كبرنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي والأساليب الشكلية للأمن السيبراني.

ومن جهته، بين رئيس قسم حوسبة الجيل القادم ورئيس مركز تقنية المعلومات بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور عادل بوحولة خلال زيارة وفد الجمعية لمركز تقنية المعلومات أن أهداف المركز الرئيسية هي توفير خدمات إلكترونية تفاعلية شاملة، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة ذات معايير دولية وبجودة عالية، وتوفير منظومة إلكترونية فعالة في الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية، واعتماد التقنيات الحديثة لمزيد تحسين جودة التعليم. واوضح أن من بين أهداف المركز تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات داخل وخارج الجامعة ورصد آخر المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يُمْكن توظيفها والاستفادة منها في الجامعة.

وأضاف بالقول: "أن قسم حوسبة الجيل القادم بكلية الدراسات العليا بالجامعة أطلق برنامج "ماجستير الذكاء الاصطناعي والأساليب الشكلية للأمن السيبراني" والذي يتميز عن غيره من برامج الدراسات العليا الكلاسيكية في مجال الأمن السيبرانى بطرح أكاديمي مبتكر يدمج بين تقنيات الأساليب الشكلية والذكاء الاصطناعي لتطوير أرقى وأجود مستويات الأمن السيبراني . وسيخصص البرنامج لتقديم أحدث تقنيات "الأساليب الشكلية" والتي تمكّن من التّأكّد من سلامة وأمن المنظومات المعلوماتية وخلوّها من الأخطاء في العديد من المجالات الحيويّة الحسّاسة على غرار الطيران والبنوك والصّحّة.

موضحاً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن من الانتقال من مرحلة التّفاعل مع الاحتمالات إلى مرحلة التّعلّم من التجربة ممّا سيمكّن من المزيد من النجاعة في العديد من المجالات كالرّصد الذّكيّ للرّسائل الإلكترونيّة غير المرغوب فيها وتحسين فاعليّة ونجاعة أنظمة كشف التسلل ومنع الاختراق.

حضر اللقاء كل من الدكتور عدنان التميمي، نائب رئيس الجمعية، والمهندسة هيام المسقطي، أمين السر والعلاقات الخارجية، والدكتور حميد عبدالله، المدير التنفيذي للجمعية.

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