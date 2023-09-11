الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: نظم وفد من تعاونية الاتحاد زيارة رسمية لأكبر مزرعة رأسية للزراعة المائية في العالم، "بستانك"، التي تعتبر من المراكز المزدهرة للابتكار والزراعة المستدامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وتوسيع نطاق توريد المواد والمنتجات باستخدام أفضل التقنيات المتطورة، وتبني الحلول المستدامة، بما يضمن توفير مخزون استراتيجي من المنتجات الصحية للجميع وبأسعار تنافسية.

وترأس الوفد الزائر العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال، ورافقه السيد نيلس جرون الرئيس التنفيذي التجاري بالتعاونية، حيث تم مناقشة سبل التعاون وتقديم الحلول المستدامة.

وأكد العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد على أهمية تعزيز الشراكة مع الموردين باعتبار التعاونية عنصراً أساسياً في تقديم منتجات عالية الجودة لعملائها، لافتاً إلى أن الزيارة هدفها الأساسي تقوية العلاقات مع الموردين الحاليين واستكشاف فرص التعاون مع المنتجين المحليين، مشيراً إلى أنه تم مناقشة آلية زيادة الكفاءة والابتكار في سلسلة التوريد، الأمر الذي سيعود بالنفع على العملاء من خلال تحسين المنتجات والخدمات المقدمة لهم.

وبين أن أهمية الزيارة تكمن في تبادل الخبرات والمعارف والتعرف على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الزراعة وتجارة الخضار وتوفير فرص لمزيد من العمل المشترك مع مزرعة "بستانك" العالمية كجزء من جهود التعاونية للتوسع وتوريد الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية المحلية الطازجة ودعم المزارع الإماراتية.

وتابع: إن منتجات "بستانك" المزروعة وفق أحدث التقنيات متنوعة وعالية الجودة، وتتمتع بنضارة مظهرها ونكهة استثنائية، وأن التعاونية ملتزمة بتوريد وتوفير المنتجات لجميع المستهلكين، وذلك ضمن استراتيجياتها بالالتزام بتوسيع نطاق منتجاتها وإتاحتها بأسعار تنافسية وبجودة عالية.

وأضاف أن التعاونية تسعى باستمرار إلى بذل المزيد من الجهود لإثراء تجاربها الناجحة في مجال تجارة التجزئة والبحث عن فرص استثمارية جديدة من خلال تنظيم زيارات دورية للمزارع الإماراتية لتوريد منتجات غذائية طازجة ذات جودة عالية، لزيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

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