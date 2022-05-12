لمناقشة سُبل التعاون بين الطرفين

العين : استقبل المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الأربعاء الموافق 11-5-2022 وفداً من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ( ناسا) لمناقشة سُبل التعاون البحثي والتعليمي في مجالات الفضاء بين الطرفين.

كان في استقبال الوفد الزائر الأستاذ الدكتور أحمد مراد – النائب المشارك لشؤون البحث العلمي- وعدد من الإداريين والمهندسين بالمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، حيث ‎تعرّف الوفد خلال جولته على ‏تاريخ جامعة الإمارات ‏ورسالتها، وبنيتها التحتية التعليمية ‏والبحثية، ومعاهدها البحثية، ومجموعة ‏أنشطة البحث والتطوير الحالية، علاوة على اطلاعهم على أهم المشاريع التي يعمل على تطويرها المركز في مجالات اكتشاف الفضاء.

وأكد الدكتور أحمد مراد أن جامعة الإمارات توصلت من خلال المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء إلى مركز متقدم في مجال علوم الفضاء وتطمح إلى تحقيق المزيد والإرتقاء إلى الأفضل، وذلك من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات العلمية والتقنية حول أحدث التطورات في مجال بحوث علوم الفضاء .

وأشار إلى أن المركز يساهم في تعزيز دور جامعة الإمارات بصفتها جهة أكاديمية بحثية تدعم الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء ليصبح أحد أهم مراكز الفضاء في المنطقة. ويختص المركز بمجالات: الأبحاث والتطوير في المجالات ذات الأولوية الوطنية من خلال التميز في مجال علوم الفضاء، والريادة في مجال هندسة وتكنولوجيا الفضاء، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات ذات الصلة، بالإضافة إلى المساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وإعداد جيل متميز من الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج الفضائية وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال الفضاء.

#بياناتحكومية

- انتهى -