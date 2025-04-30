دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار وفد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، برئاسة سعادة المدير العام مروان أحمد بن غليطه، المرحلتين الأولى والثانية المُنجزتين من مشروع "روكان"، البالغ قيمته 1.8 مليار درهم والواقع في منطقة دبي لاند.

ويتم تطوير مشروع "روكان" من قبل شركة "إل إم دي LMD" العقاريّة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع في كل من الإمارات ومصر وإسبانيا واليونان. وقد رافق الوفد خلال الجولة حمد العبّار، الشريك المدير في الشركة وعدد من أعضاء فريقه.

ويقدّم المشروع مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية تشمل التاون هاوس، واللوفت (الأدوار العلوية)، والشقق، والفلل. ويتميّز بتحقيق توازن بين الحياة العصرية والمساحات الخضراء، مع توفير الحدائق، والمناطق الترفيهية، والمرافق المصممة لتلبية احتياجات العائلات والمقيمين من مختلف الفئات.

وفي هذا الصدد قال حمد العبّار، الشريك المدير، LMD: "صُمّم مشروع روكان ليقدّم حلولاً سكنية مرنة تُراعي أنماط الحياة المختلفة. ويشكّل تركيز المشروع على المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية عنصر جذب رئيسي للعائلات."

وتقدّم وحدات مشروع روكان السكنية أنماطاً متنوعة لتلبية احتياجات مختلفة، حيث توفّر "فلل روكان" وحدات تاون هاوس واسعة ضمن مجمّع سكني مسوّر، فيما تتيح وحدات "روكان لوفت" أسلوب حياة عصري بأجواء طبيعية مع شرفات واسعة. كما يضم "برج روكان" المكوّن من ثمانية طوابق شققاً سكنية مزوّدة بشرفات، مع سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية. بينما تقدّم "روكان ريزيدنس" المكوّن من خمسة طوابق وحدات استوديو وشقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم بنظام الدوبلكس، وسط مساحات خضراء ومرافق ترفيهية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة "إل إم دي"، التي تأسست في عام 2007، رسّخت مكانتها في قطاع التطوير العقاري٬ وقد قامت بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية في دبي، من أبرزها: "كونتيننتال تاور"، و"مارينا ليفينغ"، و"بوتيك XII"، و"بوتيك 23"، و"لا بوتيك"، و"ذا بيير ريزيدنس".

نبذة عن شركة LMD

تأسست شركة LMD في عام 2007، ونجحت في إعادة تشكيل قطاع العقارات من خلال مشاريع سكنية وتجارية مبتكرة في دبي ومصر وإسبانيا واليونان. بفضل التزامها بتقديم تجارب مجتمعية متميزة وتصميمات رائدة، رفعت LMD معايير العقارات التقليدية إلى آفاق جديدة، مقدمةً مشاريع متعددة الاستخدامات ومساحات معيشية تفوق التوقعات.

وفي عام 2011، تم تأسيس LMD الإمارات لتعزيز سوق العقارات في دبي، حيث قدمت الشركة مشاريع بارزة مثل "كونتيننتال تاور" و"روكان" و"بوتيكXII" ومارينا "ليفينج" و"بوتيك 23" و"لا بوتيك" و"ذا بيير ريزيدنس". مع أكثر من 3,379 وحدة في أنحاء دبي، تواصل LMD الإمارات وضع معايير جديدة للحياة الفاخرة.

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