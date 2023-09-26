بدأ وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، بهدف الاطلاع على تجربة المؤسسات القضائية الكورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من التجارب القضائية العالمية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في إمارة أبوظبي، بما يسهم في ترسيخ المكانة التنافسية واستدامة الريادة والتميز وتقديم خدمات عالمية الجودة.

وترأس سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد الدائرة، والذي ضم في عضويته كل من سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.

واستهل وفد دائرة القضاء الزيارة الرسمية للمؤسسات الكورية الجنوبية، بزيارة المعهد القضائي الكوري، للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في عمليات التدريب المتخصص للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلا عن البرامج التأهيلية المعتمدة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء السلطة القضائية والقانونيين، بما ينعكس بدوره على تحسين جودة الأداء في النظام القضائي.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن آليات العمل في المعهد القضائي والتقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم البرامج والدورات التدريبية المستمرة بهدف صقل قدرات المختصين في المجال القضائي والقانوني وإكسابهم الخبرات العملية والتطبيقات المستحدثة بشكل دوري، لضمان مواكبة التطورات العالمية.

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