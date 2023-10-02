اختتم زيارة ناجحة للمؤسسات القضائية في كوريا الجنوبية

اختتم وفد دائرة القضاء في أبوظبي، زيارة عمل ناجحة ومثمرة للمؤسسات القضائية في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بزيارة المركز الرقمي الوطني للطب الشرعي، ومكتب المدعي العام للنيابة العليا في سيؤول.

واستمع الوفد إلى عرض تقديمي شامل عن مهام المركز الرقمي الوطني للطب الشرعي، والأنظمة المستخدمة في تتبع الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني، وآليات الكشف عن هذا النوع من الجرائم، فضلا عن عملية الربط الإلكتروني بين النيابة العامة ومكتب التحقيقات السيبراني والأجهزة الحكومية المعنية.

كما اشتملت الزيارة على عقد اجتماع مع المدعي العام للنيابة العليا في سيؤول، جرى خلاله استعراض هيكل النيابة العامة في كوريا الجنوبية، والنيابات المتخصصة كنيابة قضايا براءة الاختراع ونيابة الأسرة، إلى جانب التعريف بالأنظمة التقنية المتقدمة والمستخدمة لتسهيل أداء مهام أعضاء النيابة، ودورها في تحقيق سرعة الإنجاز.

وتأتي تلك الزيارة التي استغرقت عدة أيام، للاطلاع على تجارب وممارسات المؤسسات القضائية والمنشآت الإصلاحية، والمعهد القضائي في سيؤول، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات القضائية، بما يدعم تطوير منظومة التقاضي في إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.

وكان سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قد ترأس وفد الدائرة، والذي ضم في عضويته كلا من سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.

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