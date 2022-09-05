قام وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان بزيارة منتجع زويا الصحي في منطقة الزوراء في إمارة عجمان، بهدف تعزيز التعاون وبحث فرص الشراكة حول تنفيذ مبادرات صحية تواكب أهداف الطرفين وتعزز سعادة الفرد والمجتمع وتُحسن جودة الحياة.

ضم وفد المجلس عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان ومنى صقر المطروشي عضو مجلس الإدارة وعبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات اعمال عجمان، واستقبل الوفد رائد الأعمال السعودي محمد أمير سعيد مؤسس منتجع زويا الصحي.

وقام وفد المجلس بجولة في أجنحة وأقسام المنتجع وتم الاطلاع على وسائل تحسين الصحة ومنها "الطب التكاملي، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، والعلاجات التجميلية بدون جراحة، واللياقة والاستجمام، والتغذية النباتية والمكملات العشبية، رياضات التأمل والعلاج الصوتي وتعزيز النفس" إلى جانب التعرف على الخدمات العلاجية النوعية التي يوفرها المنتجع على أيدي مجموعة من الاطباء والخبراء المتخصصين في تجديد النشاط والحيوية وتعزيز نمط الحياة الصحي باستخدام أحدث الوسائل والمنتجات.

وأشادت عائشة خلفان النعيمي، بما يوفره المنتجع من خدمات رائدة تعزز من تنافسية إمارة عجمان على خارطة السياحة العلاجية، وما يضمه المنتجع من أجهزة حديثة متطورة في مجال تحسين الصحة وطرق العلاج والاستشفاء، مؤكدة أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهدف تنفيذ مبادرات استباقية ذات قيمة مضافة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع وتصب في تحسين جودة الحياة وبما يحقق رؤية إمارة عجمان.

وقدم رائد الأعمال محمد أمير سعيد، شرح وافٍ حول ما يوفره المنتجع من خدمات وعلاجات تخصصية كالعلاج الطبيعي والطب التجميلي والتغذية الصحيحة والتخلص من السموم والصيام العلاجي، وأوضح أن المنتجع يعتمد في تقديم خدماته على أعلى المعايير العالمية باعتباره أول منتجع صحي خمس نجوم في منطقة

الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يحرص المنتجع على تعزيز شراكاته مع كافة الجهات.

وخلال اللقاء تم استعراض فرص التعاون ضمن مبادرة "المنصة الرياضية" التي ينفذها مجلس سيدات اعمال عجمان بهدف إطلاق برامج وأنشطة تدعم مجال الصحة العامة والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة.

#بياناتحكومية

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