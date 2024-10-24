دبي، الإمارات العربية المتحدة: اطّلع مسؤولون من عدد من شركات الطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية على تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة وأحدث الابتكارات والتقنيات التي طورتها الهيئة، وذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى، برئاسة كيم سونغ سوو، نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة "إس إيه إي-إيه" العالمية للطاقة (SAE-A)، إلى مركزي "الاستدامة والابتكار" و"البحوث والتطوير" التابعين للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل، وستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

ضمن جولتهم في المجمع، استمع الوفد إلى شرح من مسؤولي مركز البحوث والتطوير حول مشروع الهيدروجين الأخضر الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين. وتم تصميم وبناء المحطة التجريبية التي تنتج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الكهرباء والتنقل في إطار خارطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر يتم تنفيذها على مراحل.

كما استمع الوفد الزائر من مسؤولي مركز الاستدامة والابتكار عن جهود المركز الذي يعد حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ويوفر تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.

وأشاد الوفد بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي والإنجازات التي حققتها في مجال الابتكار والبحوث والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

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