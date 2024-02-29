زار وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، المؤسسات القضائية في ماليزيا، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والوقوف على أحدث التجارب والممارسات المطبقة في الأنظمة القضائية.

وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد التعاون الدولي وتعظيم أوجه الاستفادة من التجارب العالمية، بما يدعم تحقيق الريادة لمنظومة التقاضي في إمارة أبوظبي، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى استدامة التطوير والتحديث في مختلف القطاعات، ترسيخاً للمكانة التنافسية عالمياً.

والتقى وفد دائرة القضاء خلال الزيارة، المدعي العام في ماليزيا، ورئيس المحاكم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، إذ اطلع على عرض تقديمي عن الهيكل التنظيمي للنظام القضائي، والأنظمة الرقمية المستخدمة لإدارة الدعاوى، وتقنيات إدارة جلسات المحاكمة.

كما ناقش الوفد القضائي، على هامش جولة ميدانية في مجمع المحاكم بكوالالمبور، إجراءات التقاضي في محاكم الأسرة، وآليات تطبيق العقوبات البديلة للحبس والخدمة المجتمعية، وأثرها في تحقيق استقرار المجتمع.

وفي ختام الزيارة، أشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بالتجربة الماليزية الرائدة في جودة منظومة التقاضي وضمان تحقيق سهولة الوصول إلى العدالة، في ظل تطبيق الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة في مختلف عمليات وإجراءات التقاضي.

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