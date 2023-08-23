الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: استقبلت تعاونية الاتحاد وفداً مختصاً في قطاع تجارة التجزئة من جمهورية الصين الشعبية ضم أكثر من 30 شخصاً من مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والتجارية في مجال تجارة التجزئة بالصين، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، واستكشاف الفرص الاستثمارية للجانبين.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال، والسيد نيكولاس فرانسيس الرئيس التنفيذي للعمليات والسيد يعقوب البلوشي مدير إدارة تجارة الأغذية الطازجة، حيث بحث الطرفان خلال الزيارة سبل التعاون المشترك في توريد المنتجات، وتبادل الخبرات التجارية والاقتصادية.

وأكد العضو المنتدب للتعاونية أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها علاقات تجارية تاريخية مع جمهورية الصين الشعبية قائمة على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر، مشيراً إلى أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث أنها من هذا المنطلق تحرص التعاونية على توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين من خلال بذل الجهود وتبادل الخبرات وعقد الاتفاقيات لجذب المزيد من العلامات التجارية الصينية المبتكرة إليها، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز التعاون بين جميع تجار التجزئة والموردين في دول العالم.

وأشار إلى أن التعاونية تحرص بشكل دائم على تبادل الخبرات مع ممثلي ووكلاء العلامات التجارية العالمية في مجال تجارة التجزئة وتوريد المواد الغذائية وغير الغذائية عالية الجودة لتلبية طلبات المستهلكين وإسعادهم.

وقدم السيد يعقوب البلوشي شرحاً مفصلاً للوفد الصيني الزائر خلال الجولة التي قام بها في الورقاء سيتي مول وفرع الورقاء عن أهم الخدمات التي تقدمها التعاونية للمستهلكين التي تتبعها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال البيع والتسليم وخدمات سعادة العملاء واستراتيجيات التوسع والحلول الرقمية للبيع بالتجزئة، إضافة إلى اطلاعهم على العديد من المعلومات حول ثقافة تجارة التجزئة في تعاونية الاتحاد، والزراعة المائية وكيفية العناية بمزرعة الاتحاد في فرع الورقاء، كما تم الإجابة على كافة الاستفسارات الواردة من الوفد الزائر.

بدوره قدم الوفد الصيني الزائر الشكر لتعاونية الاتحاد ممثلة بقطاعاتها وإداراتها المختلفة وموظفيها على حسن الاستقبال، مشيداً بالخدمات التي تقدمها التعاونية للمستهلكين، والممارسات المتبعة في مجال تجارة التجزئة والخدمات المرافقة ذات المعايير العالمية.

وأكد الوفد أهمية اللقاء وتقديم فرصة الاطلاع على آليات عرض المنتجات بصالة العرض وفق رؤية منظمة جاذبة للمتسوقين، لافتاً إلى جهود إدارة التعاونية الكبيرة في تطوير تجارة التجزئة وسعيها لإقامة العلاقات التجارية والتبادل التجاري معها.

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