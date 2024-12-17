الشارقة، زار وفد رسمي حكومي من جمهورية رواندا مجموعة من المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، والتي شملت سوق الحراج، مدرسة فيكتوريا الدولية - فرع التلال، والمدرسة الفرنسية الدولية، وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي حكومة رواندا للاستفادة من التجارب الناجحة والمشاريع الرائدة في الشارقة لإدارة الأصول، الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في إمارة الشارقة.

سوق الحراج

وبدأ الوفد جولته بزيارة سوق الحراج، وكان في استقبال الوفد المهندس سعيد السويدي، مدير أول - سوق الحراج، الذي إطلع الوفد على الخدمات التي يقدمها سوق الحراج بكونه أحد أبرز الأسواق وواجهة رئيسية لشراء وبيع السيارات في الشارقة والمنطقة،وما يوفره السوق من بيئة تجارية منظمة وآمنة وأفضل الخدمات التي تلبي احتياجات جميع الأطراف من تجار ومتسوقين وعشاق السيارات، والذي يسهم بدوره في دعم قطاع تجارة السيارات وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة الشارقة".

مدرسة فيكتوريا الدولية

واستكمل الوفد جولته بزيارة مدرسة فكتوريا الدولية – فرع تلال، حيث كان في استقبالهم السيد دين بايره، الرئيس التنفيذي للمدارس، والذي قدم بايره شرحاً مفصلاً عن مرافق المدرسة المتطورة والنظام التعليمي القائم على أحدث المناهج والأساليب، التي تركز على تطوير مهارات الطلاب، مشيراً إلى البرامج التعليمية والأنشطة المتنوعة التي تعزز من عملية التعلم.

المدرسة الفرنسية

واختتم الوفد جولته بزيارة المدرسة الفرنسية في الشارقة، حيث استنع الوفد على شرح مفصل عما تضمه المدرسة من فصول دراسية، ومرافق متنوعة تعمل على تسهيل وتطوير عملية التعليم والتعلم للطلبة المنتسبين للمدرسة، و قاعات مخصصة للتعلم، وساحات لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية المتنوعة.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الحراج و مدرسة فيكتوريا الدولية، والمدرسة الفرنسية الدولية، مشاريع تابعة للشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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