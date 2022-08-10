استقبل حمد بن حمود القصّابي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حسن بن محمد الكبوس، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء في الجمهورية اليمنية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين "مدائن" والغرفة، واستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة، كما تضمن اللقاء مناقشة إيجاد آلية عقد لقاءات مع المستثمرين الصناعيين اليمينيين، والتعريف بالتسهيلات والحوافز التي تقدمها "مدائن" للمستثمرين وأصحاب الأعمال في كافة القطاعات الاستثمارية المتاحة بمختلف المدن الصناعية .

#بياناتحكومية

- انتهى -