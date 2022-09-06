• بعد زيارتها لإمارة أبوظبي في مارس 2022، وجهت بورصة تل أبيب دعوة رسمية إلى سوق أبوظبي العالمي، لتعزيز التعاون في قطاع أسواق المال والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

• تتضمن الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات والبناء على نتائج اتفاقية السلام الإبراهيمية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وصل يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 وفد أعمال رسمي من إمارة أبوظبي إلى تل أبيب كجزء من مبادرات التعاون الاقتصادي التي يتم تطويرها كأحد ثمار اتفاقية السلام الإبراهيمية التاريخية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

وتكون الوفد من عدد من أبرز الكيانات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وهم، سوق أبوظبي العالمي وصندوق أبوظبي للتنمية ومبادلة ومبادلة للبترول وأدنوك وسوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الصحة - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة AIQ المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وغرفة أبوظبي وHub71 وبنك أبوظبي الأول، حيث تباحثت تلك المؤسسات الاقتصادية الرائدة مع نظرائها من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الإسرائيلية، لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفع العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي.

وشارك الوفد على مدار يومين، في فعاليات منتدى الأعمال المشتركة الذي نظمه كل من بورصة تل أبيب وسوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في إسرائيل. وشهدت فعاليات المنتدى، مشاركة فعالة للعديد من قادة الأعمال البارزين من إسرائيل إلى جانب قادة الفكر وكبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الإسرائيلية المدرجة وممثلين عن كبرى الشركات الاستثمارية وغيرهم من المشاركين في سوق رأس المال. وتركزت المباحثات حول مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات على مستوى التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي حتى اليوم.

وتأتي زيارة وفد أعمال أبوظبي، بعد زيارة ناجحة قام بها وفد بورصة تل أبيب إلى دولة الإمارات وسوق أبوظبي العالمي في مارس 2022، حيث حدد الطرفان الركائز الأساسية التي ستقوم عليها علاقاتهما التجارية. وبناءاً على ذلك، تم توجيه دعوة رسمية لعقد منتدى الأعمال مشترك في تل أبيب من أجل توفير منصة تمكّن الطرفان من مواصلة تأسيس الأعمال التجارية وتوطيد روابطهما الاستراتيجية. وقد تم تعزيز تلك الركائز بشكل أكبر هذا العام، من خلال توقيع الطرفان لمذكرات تفاهم شملت العديد من القطاعات ذات المنفعة المتبادلة للبلدين. وخلال الزيارة الأخيرة لوفد أعمال أبوظبي، تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مهمة يوم 6 سبتمبر 2022، لاستكشاف والاستفادة من العديد من الفرص التجارية في القطاع المالي، والتي تعزز الشراكات الوثيقة والواسعة بين كلا السوقين الماليين. وحضر توقيع مذكرات التفاهم كل من سعادة محمد الخاجة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل وسعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

حيث وقع سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع شركة "ستارت أب نيشن سينترال المحدودة"، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في ربط منظومة الابتكار الإسرائيلي بالفرص العالمية، لتعزيز التعاون بين الطرفين على مستوى منظومة الابتكار في البلدين. وبموجب هذه

المذكرة سيعمل الطرفان معًا لتقديم مساهمات قيّمة ومواصلة تطوير هذه المنظومات من خلال العديد من المبادرات. كما سيتعاون الطرفان لاستكشاف الشراكات التجارية للشركات العاملة في المنظومة الخاصة بكل سوق، وتعزيز الحضور التجاري لها في كل من أبوظبي وتل أبيب. كما تتيح المذكرة إمكانية تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والتمويل وأنشطة الدعم المشترك مثل تنظيم الفعاليات والمناسبات وورش العمل.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومجموعة "أفنون الشرق الأوسط"، لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بتطوير مركز معرفة الأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، مع التركيز على الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها من التقنيات ذات العلاقة، والارتقاء بجهود محو أمية الأمن الإلكتروني في المجالات ذات الصلة. بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال الخدمات التعليمية ورفع مهارات المهنيين الحاليين وإعدادهم لوظائف المستقبل، وتمكين رواد الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات التي تساهم في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات.

كما شهدت الزيارة، توقيع مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي و"هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية" لمذكرة تفاهم تهدف إلى تيسير الفهم المتبادل للأطر التشريعية والإجرائية وتقنية المعلومات في السوقين الماليين فيما يخص مجال حماية البيانات والخصوصية. وتشمل مجالات التعاون الأخرى، تطوير وتبادل أفضل الممارسات لتحسين كفاءة وفعالية الأداء في السوقين، وتبادل وجهات النظر بين سلطاتيهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والمعلومات المتعلقة بالعمليات المرتبطة بالأحداث العامة التي تقع ضمن اختصاص كل منهما، وتوفير التدريب المتبادل لموظفيهما.

وبهذه المناسبة قال سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة اسرائيل محمد آل خاجة: "آمل أن أرى الشركات الرائدة في كلا البلدين تبني على الأسس القوية القائمة، بما في ذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز التجارة البينية الموقعة بين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة اسرائيل، التي تهدف الى التعاون وإقامة علاقات تجارية وخلق مشاريع مشتركة تصل إلى أسواق جديدة.

وأضاف سعادة السفير آل خاجة: "سيؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل ودفع المزيد من النمو الاقتصادي لصالح كافة الإسرائيليين والإماراتيين".

وتعليقًا على الزيارة النجاحة للوفد، قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "تعد زيارة هذا الوفد إلى تل أبيب، شهادة على التزام إمارة أبوظبي طويل الأمد بتعزيز العلاقات بين البلدين وبناء جسور التواصل مع دولة إسرائيل. فمن خلال استكشاف الفرص التجارية الوفيرة، تجاوز اليوم حجم التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي 1 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لأحدث تقديرات مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، وهو الرقم الذي يتوقع أن ينمو في عام 2022 ليبلغ 2 مليار دولار أمريكي."

وأضاف الزعابي: "تعد زيارة الوفد، واللقاءات التي تمت على أعلى مستوى وتوقيع مذكرات التفاهم في منتدى الأعمال، بمثابة حجر الزاوية لتحقيق نمو غير المسبوق. ونحن متحمسون لاستكشاف الفرص التنموية والاستثمارية الثنائية وتعزيز جهودنا المشتركة. كما أننا على ثقة من أن هذه الجهود التعاونية ستساعد كلا الطرفين على الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوقين من خلال التنسيق والتعاون المشترك."

قال تاي بن زئيف ، الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب: "نؤكد على أهمية إنفتاح السوق الإسرائيلية على نصف الشرقي للكرة الأرضية. إن تنويع العلاقات الاقتصادية سيساهم إسرائيل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن حريصون على زيادة عدد وتنوع المستثمرين في سوق رأس المال الإسرائيلي باستمرار. ويهدف هذا الوفد ، الذي يزور إسرائيل المالي للمرة الأولى ، إلى تعريف مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بالشركات الإسرائيلية الرائدة والمدرجة في بورصة تل أبيب، كما تشكل هذه الزيارة فرصة إضافية لاطلاع المسؤولين الرسميين في أبو ظبي على قوة الاقتصاد الإسرائيلي والقطاعات البارزة في بورصة تل أبيب ".

بدوره قال آفي هسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Start-Up Nation Central: "منذ توقيع اتفاقيات السلام الإبراهيمية، جعلت شركة Start-Up Nation Central من تعزيز العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة إحدى مهامها الأساسية. إننا نؤمن بالإمكانات التي يختزنها قطاع الابتكار للتأسيس لعلاقات دولية متينة. إن الجمع بين التقنيات الإسرائيلية، وكل من العقلية الإماراتية المبتكرة وريادة الأعمال اللذين يحظيان بدعم قوي من سوق أبوظبي العالمي، من شأنه أن يعزز ترسيخ العلاقات التجارية وتعميق العلاقات بين الأفراد التي تشكل العنصر الأساسي للعلاقات الثنائية."

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يمثل وفد أبوظبي إلى تل أبيب تطوراً هاماً في مسيرة العلاقات المتنامية بين سوقينا، والتي شهدت تقدماً قوياً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، لا سيما في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. كما تؤكد هذه الزيارة مدى المعرفة ومستوى الطموح الذي تمتاز بها منظومة الأعمال في إسرائيل، وعززت قناعتنا بالفوائد المتبادلة التي سيحققها التعاون بين إمارة أبوظبي وإسرائيل. وبناء على الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز العلاقات والتي تكللت بافتتاح مكتبنا التمثيلي في إسرائيل لتسهيل الشراكات الجديدة، فإننا سنواصل توفير الدعم الشركات الإسرائيلية التي تتطلع لتنمية أعمالها الدولية من خلال توفير فرص الاستثمار الاستراتيجية لها في إمارة أبوظبي وخارجها".

وكانت اتفاقيات السلام الإبراهيمية قد فتحت المجال، لاتخاذ الخطوات الأولى لتيسير الوصول إلى الفرص التجارية في دولة الإمارات. إلى جانب تأسيس الشراكة التعاونية بين كل من سوق أبوظبي العالمي و"سلطة الشركات الإسرائيلية" بشأن تسجيل الأعمال، حيث تم استضافة وفد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال الإسرائيلين، وأسفرت هذه الاستضافة عن حصول شركة "آوار كراود آريبيا" لرأس المال المغامر على أول ترخيص لشركة إسرائيلية، لتصبح بذلك جزءًا من مجتمع سوق أبوظبي العالمي وتقديم خدماتها المتخصصة في مجال التقنيات المالية.

ومضت الحكومتان الإماراتية والإسرائيلية في تعزيز تعاونهما، بتوقيع اتفاقية تاريخية أخرى هي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو 2022، والتي تركز على دفع مستوى التجارة البينية إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمسة المقبلة، بهدف إضافة 1,9 مليار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بحلول عام 2030.

ويهدف سوق أبوظبي العالمي إلى الارتقاء بمستوى الاستفادة من أوجه التعاون بين سلطتي سوق المال في البلدين على مستوى المجالات ذات الإمكانات العالية مثل، التقنيات المالية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية المتقدمة في كل سوق لتحقيق النمو المتبادل.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

للاستفسارات: media@adgm.com