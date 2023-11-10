رأس الخيمة: استضافت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وفد روسي مكون من رجال أعمال بارزين ينتمون إلى منطقة أورال الروسية، وذلك أثناء زيارة رسمية أجراها الوفد لإمارة رأس الخيمة مؤخراً بهدف بحث الفرص الاستثمارية والتجارية المتنوعة التي تتيحها.

ويمثل الوفد الروسي عدة قطاعات تضم نطاق واسع من الأنشطة تشمل العقارات والتجارة والإعلام وتنظيم الفعاليات والبيع بالتجزئة وصناديق الاستثمار وبيع المنتجات الغذائية بالجملة والاستشارات التجارية والخدمات الهندسية والآلات والمقاولات وإدارة المنشآت وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات والأعمال المعدنية وغيرها الكثير.

وتم اصطحاب الوفد في جولة لتفقد مشهد الأعمال النابض بالحيوية في إمارة رأس الخيمة، حيث شملت الزيارة تقديم راكز لعرض تقديمي زوّد الوفد بمعلومات على درجة عالية من الأهمية تناولت مجموعة واسعة من الفرص التجارية المتاحة في الإمارة. كما تم تسليط الضوء على مزايا إمارة رأس الخيمة الاستراتيجية من ناحية سياساتها الداعمة لنمو الأعمال وبنيتها التحتية المطورة وبيئة الأعمال المحفزة للنمو وحلول تأسيس الأعمال المتاحة للمستثمرين الروسيين.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تُعد إمارة رأس الخيمة إحدى الوجهات المفضلة للروسيين، حيث شهدت الإمارة في السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً من قِبلهم. وتحتضن راكز في الوقت الراهن ما يزيد عن 900 شركة روسية تتراوح فئاتها بين الناشئة ذات الابتكار والصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالمرونة إلى جانب الشركات الصناعية الكبيرة. ويعكس هذا العدد من الشركات الروسية مدى ثقتهم براكز." وأكّد جلّاد بمواصلة راكز التزامها في دعم الشركات والمستثمرين وذلك من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتسهيل التعاون عبر الحدود وتوطيد العلاقات مع روّاد الأعمال والشركات الروسية إلى جانب التعاون المشترك بما يتعلق ببحث الفرص الواعدة والمتاحة في إمارة رأس الخيمة.

وأجرى الوفد زيارات لعدد من الجهات الرسمية في الإمارة مثل موانئ رأس الخيمة وشركة رأس الخيمة العقارية وجزيرة المرجان. كما التقى الوفد بأصحاب الأعمال الروسيين العاملين لدى راكز من لاكتشاف تجاربهم حول بيئة الاستثمار في إمارة رأس الخيمة وللتعرف على إمكانيات النمو في مختلف القطاعات.

وتهدف زيارة الوفد الروسي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح المجال أمام سبل التعاون المشتركة بين إمارة رأس الخيمة والشركات الروسية، حيث تمثل الإمارة وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين نظراً لتنوعها الاقتصادي ونموها المستدام.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى مستويات عالية بين عامي 2017 و2022، حيث وصل إجمالي التبادل التجاري إلى 9 مليارات دولار أمريكي في عام 2022 محققاً زيادة بنسبة 68٪. كما ارتفع حجم الصادرات الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة بمعدل 8.5 مليار دولار أمريكي مسجلةً بذلك زيادة بنسبة 71٪. وفي الوقت ذاته، زاد حجم الصادرات من دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6٪ لتصل إلى نصف مليار دولار أمريكي. كما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عشر كأهم شريك تجاري لروسيا والمرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط بالإضافة إلى كونها أكبر شريك تجاري لروسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.