لتسليط الضوء على أدائه القوي وتعزيز حضوره الدولي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : يلتقي وفد من سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسعُ شركات مدرجة فيه مع عدد من كبريات المؤسسات الاستثمارية في لندن خلال يومي 9 و10 يونيو الجاري، وذلك ضمن تمثيلٍ قوي من سوق أبوظبي يهدف إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية الإماراتية من كبار مديري المحافظ الاستثمارية.

يسعى السوق من خلال هذه الاجتماعات إلى إبراز التقدم الكبير الذي أحرزه في تحقيق استراتيجيته لتعزيز سيولته وقيمته السوقية عبر مجموعة من المبادرات الرائدة. فمن ضمن الإنجازات التي حققها السوق خلال العام الماضي إطلاق سوق للمشتقات المالية، وإدراج صناديق استثمار متداولة، بالإضافة إلى اعتماد إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً في قيمته السوقية بواقع 25% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى قرابة الـ 2 تريليون درهم (545 مليار دولار). وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بسلسلة من عمليات الطرح العام الأولي والإدراجات الكبرى التي تم إنجازها على مدار العام الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات دولار وشملت موانئ أبوظبي وفيرتيغلوب وأدنوك للحفر وألفا ظبي ومجموعة ملتيبلاي. كما نجحت شركة بروج الأسبوع الماضي بجمع 2 مليار دولار بعد إجراء طرحٍ عامٍ أولي كُلِّل بإدراج أسهمها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وشهد هذا الطرح إقبالاً استثنائياً وشكل واحداً من أكبر الطروحات الأولية في تاريخ السوق حتى اليوم.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "تحظى الأسواق المالية الإماراتية باهتمام كبير من شركات الاستثمار الدولية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، والتسارع اللافت في نشاط أسواقها المالية. ويؤدي سوق أبوظبي للأوراق المالية دوراً أساسياً في التحول الكبير الذي تشهده المنطقة نحو بناء اقتصادات وطنية حيوية ومتنوعة ومستدامة. ويعد استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية والمتنوعة أمراً جوهرياً لتحقيق هذا الهدف، لذا من الضروري أن نواصل تعزيز العلاقات مع المستثمرين الدوليين وتعريفهم بقصص نجاحنا والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة معهم".

يترأس وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ ويرافقه ما يزيد عن 25 رئيساً تنفيذياً ومديراً مالياً ومسؤولاً تنفيذياً من شركات مدرجة في السوق بما فيها أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة أغذية وشركة الدار العقارية وشركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" و"مجموعة اتصالات" وبنك أبوظبي الأول وفيرتيغلوب.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

محمول: +971 (50) 668 9733

بريد إلكتروني ALKhateebA@adx.ae

مجموعة برنزويك

محمود قاسم

مساعد

محمول: +971 (56) 177 0899

بريد إلكتروني: mkassem@brunswickgroup.com