دمشق: استقبل وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس بسام طعمة في مقر الوزارة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" حيث بحث الجانبان سبل التعاون في مجال خدمات التحول الرقمي للوزارة.

وتضمن اللقاء دراسة بدائل الطاقة، وآلية حساب المنفعة الفائتة التي يتضرر جراءها الاقتصاد السوري إثر العدوان على سورية واحتلال الشمال السوري، بالإضافة إلى آلية حساب الخسائر المتراكمة جراء تفويت الفرص، حفظا لحقوق سورية.

وأكد الدكتور أبوغزاله أن التحول الرقمي هو المستقبل والأداة الأمثل لمواجهة ما تتعرض له سورية، مشيرا إلى استعداد المجموعة لتوفير خدمات التحول الرقمي للوزارة.

ودعا الدكتور أبوغزاله إلى ضرورة التوجه نحو التنمية الضرورية بدلا من التنمية المستدامة، مؤكدا استعداد المجموعة للتعاون مع الوزارة في عدة مجالات منها التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية ومراجعة الحسابات.

يشار إلى أن "أبوغزاله العالمية" تعمل في سورية من خلال مكتبها في دمشق منذ تأسيسه عام 1976، لتقدم مختلف خدماتها ومنها خدمات الملكية الفكرية والتدقيق والاستشارات والتدريب بالإضافة إلى توفير منتجاتها التقنية التي تنتجها شركة طلال أبوغزاله للتقنية.

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