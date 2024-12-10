القاهرة - تشرفت شركة النساجون الشرقيون، الرائدة عالميًا في صناعة السجاد المنسوج، باستقبال معالي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في زيارة رسمية إلى مقرها بمدينة العاشر من رمضان. جاءت هذه الزيارة كجزء من جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية وترسيخ مكانة مصر كقوة عالمية في قطاع التصنيع، مما أتاح الفرصة للنساجون الشرقيون لتقديم صورة حية عن إنجازاتها المتميزة وإسهاماتها الرائدة في صناعة النسيج، التي أصبحت معيارًا للجودة والابتكار على المستوى العالمي.

شهدت الزيارة جولة في مصانع النساجون الشرقيون عالمية المستوى، حيث اطلع الوزير على كفاءة الإنتاج والابتكار المتقدم الذي تتبناه الشركة، كما أبدى تقديره بالتزامها الصارم بالاستدامة والمعايير الدولية، ما يجعلها نموذجًا مشرفًا للصناعة الوطنية. وأكدت الجولة على الأهمية الاستراتيجية لقطاع النسيج كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد المصري، لا سيما مع تحقيق النساجون الشرقيون حصة سوقية تبلغ 9% عالميًا وتصدير منتجاتها إلى 118 دولة، حيث تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عالمية ونموذج ناجح ينظر إليه بعين الاعتبار من المؤسسات الاجنبية التي تدرس الاستثمار المباشر في مصر.

أعربت السيدة ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن اعتزازها بهذه الزيارة، قائلة: "في النساجون الشرقيون، نفخر بدورنا المحوري في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية رائدة عالميًا. بريادة ممتدة لعقود وقدرة إنتاجية تصل إلى 150 مليون متر مربع سنويًا، وبدعم من 27 مصنع متطور، و248 نولًا، وفريق عمل يزيد عن 19,000 موظف ملتزم، نمضي قدمًا في إعادة تعريف معايير التميز والابتكار في صناعة السجاد. وتأتي زيارة معالي الوزير للتأكيد على مكانة النساجون الشرقيون كأحد الركائز الأساسية في تحقيق رؤية مصر التنموية الطموحة."

على مدار 45 عامًا من الريادة، رسخت النساجون الشرقيون مكانتها في صناعة النسيج العالمية، وبفضل جودة منتجاتها وابتكاراتها، أصبحت الشريك المفضل لكثير من الفنادق المرموقة حول العالم، علاوةً على شركات البيع بالتجزئة، مدعومة بشبكة من 27 مصنع متطور في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتواصل تقديم حلول تلبي أعلى المعايير العالمية.

نبذة عن مجموعة النساجون الشرقيون:

تأسست مجموعة النساجون الشرقيون في عام 1979 من رجل الصناعة محمد فريد خميس. تم إدراج المجموعة في البورصة المصرية (EGX) منذ عام 1997، وقد توسعت المجموعة بداية من النسج على نول واحد لتصبح أكبر مجموعة منتجة للسجاد الميكانيكي في العالم. بناءً على تراث المنسوجات المصري الراسخ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 5000 عام قبل الميلاد، تعد مجموعة النساجون الشرقيون اليوم الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السجاد والموكيت المطبوع أو المطبوع رقمياً.

يتواجد مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 118 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.

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