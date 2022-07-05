تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وتحت شعار "التبرع بالدم بادرة تضامن... شارك في الجهد وأنقذ الأرواح" كرّم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري البنك الأهلي لمساهماته الفاعلة والمستمرة في دعم حملات التبرّع بالدم، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي أقامته مديرية بنك الدم الوطني.

ويدأب البنك الأهلي كعادته على تنظيم هذه الحملة بشكل دوري ومستمر ضمن إطار مسؤوليته المجتمعية وذلك بالتعاون مع بنك الدم الوطني وتحت إشرافه، إيماناً منه بضرورة توفير خدمات الدم المستدامة، لأنها تعتبر عاملاً هاماً ومحورياً لضمان صحة المجتمع وبالتالي تعزيز النظام الصحي في المملكة، فضلاً عن ترسيخ ثقافة العمل التطوعي. كما تشهد الحملات التي يقيمها البنك إقبالاً واسعاً من قبل موظفي البنك إضافة إلى عملاءه سعياً منهم للمساهمة في إنقاذ أرواح من هم بحاجة ماسة لذلك. وتُبرز هذه الحملات تكافل أبناء مجتمعنا الواحد وقيم العطاء الإنساني التي يتحلّون بها.

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