أبوظبي : أكد معالي كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، على أهمية مشاركة بلاده في الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022 ،

وقال ان هذا المعرض يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الامارات بتعزيز جهود تنمية القطاعات الزراعية لتوفير كافة متطلبات الامن الغذائي وتسخير التكنولوجيا الحديثة في الزراعة و الصناعات الغذائية .

وذكر معاليه ان معرض أبوظبي الدولي للأغذية يمثل بالنسبة لجمهورية ليتوانيا منصة مثالية للتعرف على متطلبات اسواق دولة الامارات والمنطقة الخليجية والعربية لتوسيع نطاق التعاون في مجال الصادرات وتوفير تقنيات إنتاج وتصنيع الغذاء،اذ أنّ هنالك طلبٌ كبيرٌ ومتواصل على المنتجات الغذائية الصحية والصديقة للبيئة من قبل الأسواق الاماراتية والخليجية و العالمية،

واكد أن ليتوانيا تمتلك كل ما يلزم لجعلها الوجهة الأمثل والأفضل للمنتجات الغذائية بالنسبة للشركاء الذين يضعون الجودة والاستدامة والابتكار في أعلى سلم أولوياتهم.

وأشار إلى أنّ صناعة الأغذية في ليتوانيا تدفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث يبلغ حجم الصناعات الزراعية في ليتوانيا الضعف مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ووفقًا لتقدير اليوروستات، فقد ساهم القطاع بنسبة 3.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليتوانيا في عام 2020، كما ارتفعت القيمة المضافة إلى مستويات قياسية تقدر بـ 1.5 مليار يورو سنويًا.

ومضى معاليه قائلا " تحظى الزراعة وتجارة المواد الغذائية بأهمية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، فناهيك عن كون الغذاء حاجةٌ أساسيةٌ، يمتاز هذا القطاع باتساعه

وتنوع سبل الابتكار فيه، وقد تمكنت ليتوانيا من استغلال هذا القطاع الحيوي على أكمل وجه ودخلت السوق العالمية من أوسع أبوابها مستفيدةً من مصادرها الطبيعية الغنية باتباع المناهج العلمية المدروسة والتقنيات التكنولوجية الحديثة. "

وقال الوزير الليتواني " تساهم الزراعة العضوية في خلق فرصٍ متنوعة ومبتكرة في مجال تجارة المواد الغذائية، وبفضل ما تتمتع به ليتوانيا من إمكانات تصديرية ضخمة واضاف قائلا " في عام 2021، ازداد معدل تصدير المنتجات الغذائية الليتوانية إلى دولة الإمارات بنسبة 32.8٪ أي ما يعادل 8.5 مليون يورو تقريبًا، مما يدل على إمكانات التصدير الواسعة التي تتمتع بها منتجات البلاد الزراعية عالية الجودة.

وذكر في ختام تصريحه : يلعب الابتكار في مجال الصناعات الغذائية دورًا كبيرًا في ازدهار الصادرات الليتوانية. حيث تواصل الدولة تطوير سلع غذائية ذات جودة عالية بالاعتماد على تقنياتٍ تكنولوجيةٍ حديثة وأساليب إنتاجيةٍ جديدة."

#بياناتحكومية

- انتهى -