المنامة – جامعة الخليج العربي: اطلع سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، الدكتور محمد بن مبارك جمعة، يرافقه أعضاء مجلس أمناء جامعة الخليج العربي الممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تطويرات مركز المحاكاة والمهارات الطبية بكلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس الأمناء الـ96 برئاسة رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس، وبحضور معالي وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي.

وخلال تجواله في المركز، أشاد الوزير بما يقدمه المركز من برامج للتدريب المستمر في مجالات الرعاية الطبية التي يتركز محورها حول المريض، من خلال خلق بيئة محاكاة إلكترونية آمنة ومتكاملة تضمن تدريباً فريداً للطلبة والأطباء والاختصاصيين في الرعاية الصحية. كما أكد في الوقت ذاته على دور المحاكاة في تحسين التعليم والتدريب الطبي في قطاع الرعاية الصحية، وذلك في إطار التزام الجامعة بتعزيز جودة التعليم الطبي والابتكار في البحرين وباقي دول المنطقة.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة مركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية، الدكتورة ريم الأنصاري، أن المركز يحرص دائماً على توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم التعليم الطبي في المنطقة، بما يضمن تدريباً متميزاً للعاملين في القطاع الصحي. وأضافت الدكتورة الأنصاري قائلة: "سيظل مركز المحاكاة والمهارات الإكلينيكية ملتزماً بالتعاون مع برامج التعليم الطبي في دول المنطقة، وفقاً لتوجيهات معالي رئيس الجامعة، وسيواصل المركز دوره كجهة محورية في تطوير التعليم الطبي من خلال تجديد المعرفة والمهارات لدى طلبة الطب والتمريض وعموم الأطباء في مختلف التخصصات".

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