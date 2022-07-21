





قام الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بجولة تفقدية لنورث سكوير مول بالعلمين الجديدة الذي تقوم بإدارته وتشغيله وتسويقه شركة كاونسل ماسترز للاستشارات.



وقد تم افتتاح نورث سكوير مول و هو اول مول اقليمي مواجه للبحر مباشرةً بمساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، بعد اقل من شهر واحد من تكليف شركة كاونسل ماسترز بإدارته ،وقد استطاعت الشركة في هذة الفترة الوجيزة بعمل انجاز كبير بتأجير اكثر من ٥٠ وحدة تجارية في المول مابين مطاعم وكافيهات ومحلات ملابس واكسسوارات و بزار يحتوي على ٤٠ نشاط تجاري مختلف وعيادة طبية لخدمة الزوار . ويضم المشروع منطقة ملاهي مصغرة للأطفال، وشاطئ عام علي مساحة تقرب من 6000 متر مربع.



وقد أعلنت شركة كاونسل ماسترز علي تجهيز فندق "كاونسل بيتش اوتيل" التابع للمول وتشغيله بشكل مبدئي هذا العام بطاقة استيعابية تبلغ 22 غرفة.



والجدير بالذكر، ان شركة كاونسل ماسترز اعلنت علي عدد من الفاعليات الترفيهية والرياضية الخاصة بصيف 2022، والتي ستناسب جميع الأعمار والفئات.

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