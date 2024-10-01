القاهرة : عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، عدة لقاءات مع شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار والتوسع بالسوق المصري والتي تضمنت مجموعة لوريال العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، بالتنسيق بين المكتب التجاري المصري في باريس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك خلال اليوم الثاني لأعمال الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، في ثاني جولاته الأوروبية.

واستعرضت مجموعة لوريال أنشطتها في السوق المصري، حيث تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع صناعة مستحضرات التجميل في مصر، وتقوم المجموعة بتصدير نحو 85% من إنتاجها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ مساحة مصنع لوريال بالعاشر من رمضان نحو ١٧ ألف متر مربع، بعمالة قوامها نحو ٢٠٠ موظف، حيث تمثل نسبة ٩٩٪ من العمالة مصرية، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن اللقاءات مع الوزارة شملت أيضًا مجموعة "Sanofi" المتخصصة في الصناعات الطبية، ومجموعة "لوسافر"، ومجموعة "روتشيلد"، ومجموعة "Eurazeo". والذي تم خلالها استعراض الخطط التوسعية لهذه الشركات في السوق المصرية، بالإضافة إلى أبرز الحوافز المطلوبة لتحقيق الاستثمارات

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