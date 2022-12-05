· ريم الهاشمي: علينا أن نفكر في شراكات جديدة تعزز التعاون التقني وتبني أطر الوصول إلى الفضاء

· عبد اللطيف الزياني: التعاون في مجال الفضاء يضمن أمن واستدامة الأرض ومجابهة الأعمال الإرهابية

· أوريت فركاش هكوهن: على الدول أن تتعاون في مجال البيئة والتصحر والذكاء الاصطناعي لجسر الهوة في مجال الفضاء

· جيتندرا سينغ: تعاوننا مع الإمارات نموذج للتعاون الدولي ومصير العالم واحد ولا يوجد أمامنا سوى التعاون لاستدامة كوكب الأرض

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : أكد وزراء خارجية وتعاون دولي وعلوم خلال جلسة رئيسية حملت عنوان "دور السياسة الخارجية في تمكين الدبلوماسية الفضائية والتعاون الدولي"، ضمن فعاليات "حوار أبوظبي للفضاء" الذي انطلق اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن هناك حاجة لاستحداث رؤية دولية مشتركة لتشكيل بيئة آمنة ومستدامة تسهل عمليات الاستكشاف والأنشطة الفضائية العلمية والتجارية بما يصب في خدمة البشرية أجمع.

وشهدت الجلسة التي شارك فيها كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وجيتندرا سينغ وزير الدولة للفضاء والعلوم والتكنولوجيا في الهند، ومعالي أوريت فركاش هكوهن وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في دولة إسرائيل والتي ألقت كلمة عن بعد، نقاشاً موسعاً حول الفرص المتاحة حالياً للتعاون في مجال الفضاء والتحديات التي تجابه هذا التعاون.

وأكد المشاركون في الجلسة التي أدارتها بيكي أندرسون مدير التحرير ومذيعة شبكة CNN الإخبارية في أبوظبي، أهمية تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الفعالة بعيداً عن التنافس.

تعزيز التعاون التقني

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي خلال الجلسة: "علينا أن نفكر في شراكات جديدة، ونركز على الاكتشافات في قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون التقني، وأن نعتمد على بعضنا البعض في جمع المعلومات، وبناء الأطر للوصول إلى الفضاء".

وأضافت معاليها: التقنيات الفضائية يجب أن تخفف المعاناة البشرية وقد نجحت الإمارات في هذا المجال وعلينا أن نعتمد على بعضنا البعض، وأن نتعاون سوياً.

منافسة حقيقية

من جانبه قال معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين: "للدبلوماسية الفضائية أهمية كبيرة للحد من التحديات المحتملة"، مشيراً إلى أن العالم في خضم منافسة حقيقية في هذا الجانب، ما يجعله أمام تحديات حقيقية إذا لم نستطع إدراك حجمها.

وتابع معاليه "يجب علينا أن ندعم التعاون فيما بيننا لجني الفوائد من المشاريع الفضائية ولضمان الأمن والاستدامة على أرضنا ومجابهة الأعمال الإرهابية".

أبحاث مشتركة

من جانبها قالت معالي أوريت فركاش هكوهن وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في دولة إسرائيل في كلمتها القتها عن بُعد: إن الوصول إلى التقنيات تعتبر إحدى الأولويات التي تتبناها إسرائيل"، مشيرة إلى أنها أقامت الكثير من الحوارات على المستوى العالمي والإقليمي وأن بلادها تمتلك التقنيات التي تجعل إسرائيل آمنة.

وأضافت: "هناك تعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا لإجراء أبحاث مشتركة في مجال الفضاء"، مؤكدة أن على الدول أن تتعاون في مجال البيئة والتصحر والذكاء الاصطناعي وتثقيف الجيل القادم لجسر الهوة في مجال الفضاء.

نموذج للتعاون

من جانبه، قال جيتدرا سينغ وزير الدولة للفضاء والعلوم والتكنولوجيا في الهند: "إن الهند تؤمن بالتقنية السلمية للفضاء، وليس أمام العالم من سبيل سوى التعاون في هذا المجال وأن الهند ماضية في هذا التعاون، حيث أكدت للعالم أن برنامجها سلمي، وأنها تسخر تكنولوجيا الفضاء في الكثير من التجارب الناجحة".

وأضاف: "هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الفضاء ولدى الهند أكثر من 100 شركة ناشئة في هذا المجال"، معتبراً التعاون مع الإمارات نموذجاً للتعاون الدولي، منوهاً بأن مصير العالم واحد ولا يوجد أمامنا من خيار سوى التعاون من لاستحداث رؤية دولية مشتركة لتشكيل بيئة آمنة ومستدامة تسهل عمليات الاستكشاف العلمي والتجاري".

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