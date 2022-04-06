يسهم المؤتمر في تحسين أداء أكاديميات تقنية المعلومات والاتصالات في عُمان والتركيز على افتتاح صفوف دراسية عبر الإنترنت وزيادة عدد الطلاب على منصة e-Talent الإلكترونية للمواهب.

عُمان: عقدت أكاديميات هواوي في عُمان مؤتمراً رئيسياً في مركز هواوي الشرق الأوسط للتدريب على تقنية المعلومات والاتصالات في مسقط، حيث ناقش المشاركون التجارب والتطورات التي تم تحقيقها في العام السابق. وتحدث كبار المسؤولين من مختلف المؤسسات إلى الطلاب والمعلمين من أكاديميات تقنية المعلومات والاتصالات في عُمان في المؤتمر الذي نظمته هواوي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة عُمانتل.

أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات هي مشروع تعليمي تتعاون على تنفيذه المؤسسات التعليمية العليا ويسهم في توفير نظام إيكولوجي للمواهب المحلية وإعداد قادة التكنولوجيا في المستقبل. ومنذ إطلاق أكاديمية هواوي في عام 2013، ساهمت هواوي في توفير سلسلة توريد للمواهب التقنية تشمل العملية التعليمية بأكملها ومنح الشهادات وتوفير فرص العمل من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات. كما وساهمت أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في تنمية المهارات التقنية الأساسية لأكثر من 5000 طالب في عُمان.

وقال فهد العبري، المدير العام لتنمية القطاع والمهارات في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عُمان: "نحن بحاجة إلى تنفيذ برامج لتنمية المواهب من أجل المساهمة في تحقيق التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040. ولا يمكن لجامعاتنا تنفيذ هذه البرامج بمفردها، ولذلك ندعو إلى تعزيز التعاون والشراكات عبر النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات. نفخر بشراكتنا الاستراتيجة مع هواوي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان على المدى الطويل ، حيث تسهم الشركة في تنمية المهارات التقنية في بلادنا من خلال أكاديمية تقنية المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهدافنا وتلبية طموحات بلادنا".

من جانبها قالت ابتهال الريامي، المدير العام للتخطيط والتنظيم في عُمانتل: "باعتبارنا من الشركات الرائدة في تمكين التحول الرقمي في عُمان، نركز على الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات الرقمية المتقدمة . ومن خلال تعاوننا مع هواوي على المدى الطويل، نعتمد بشكل كبير على برامج تنمية المهارات التقنية التي تنظمها هواوي للارتقاء بتجربة العملاء".

وقال تشينجيانهان، الرئيس التنفيذي لهواوي في عُمان: "تلتزم هواوي بتنمية النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في عُمان ورعاية المواهب المحلية من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية والجامعات والشركات التقنية. وركزنا في مؤتمر أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في عُمان على السبل التي من شأنها المساهمة في تحقيق النمو وتعزيز المهارات التقنية للطلاب الموهوبين في جميع أنحاء البلاد. وندعو أكاديميات تقنية المعلومات والاتصالات إلى مواصلة تحسين الأداء وافتتاح المزيد من الصفوف الدراسية عبر الإنترنت وزيادة عدد الطلاب على منصة e-Talent الإلكترونية المخصصة للمواهب من أجل المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية 2040".

وأشادت المؤسسات الحكومية والشركاء في المؤتمر بالقيمة التي توفرها هواوي للعملية التعليمية ورحلات التوظيف ودورها في تعزيز المهارات التقنية للشباب الموهوبين في عُمان. كما استعرضت هواوي إسهاماتها في تنمية مختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم وتقنية المعلومات والاتصالات، حيث تواصل هواوي دعم رؤية عُمان 2040 من خلال إعداد الشباب الموهوبين وتعزيز قدراتهم للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي.

وحددت أكاديميات هواوي هدفاً لكل 50 طالباً ممن يشاركون في برامجها، حيث يُمنح الطلاب الذين يحققون الهدف المطلوب ميداليات خلال الحفل السنوي. وتركز هواوي على توفير الصفوف الدراسية عبر الإنترنت وزيادة عدد الطلاب على منصة المواهب الإلكترونية.

يُذكر أن أكاديمية تقنية المعلومات والاتصالات هي واحدة من المبادرات التي تنفذها هواوي لتنمية النظام الإيكولوجي للمواهب في عُمان. وتواصل هواوي تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية مثل برنامج بذور من أجل المستقبل ومسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط لتمكين الشباب العمانيين وتدريبهم على أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

#بياناتحكومية

- انتهى -