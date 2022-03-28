سعياً لاستشراف مستقبل منخفض الكربون لقطاع الطاقة

بغداد، العراق: نظمت وزارة النفط العراقية وشركة "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز"، المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز GE، مؤتمراً بعنوان "نحو الاسراع بتحقيق خطط التطوير والتنمية لطاقة أكثر استدامة"، وذلك في المركز الثقافي النفطي. وتناولت الحوارات سبل معالجة العراق لقضية ثلاثية الأبعاد في قطاع الطاقة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى طاقة موثوقة ومستدامة وبتكلفة في المتناول، تزامناً مع الاستمرار بتلبية ارتفاع الطلب في القطاع. وشهد المؤتمر حضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة وممثلين عن البعثات الدولية في العراق.

وفي هذا السياق، قال معالي احسان عبد الجبار وزير النفط العراقي: "العراق وفي أكثر من مؤتمر ومحفل دولي أكد التزامه بمحددات تقليص وتقليل الانبعاثات الكاربونية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع في مجال استثمار الغاز وتطوير الحقول الغازية، فضلاً عن مشاريع اعتماد الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية"، مشيراً إلى "توقيع أكثر من عقد لتنفيذ هذه المشاريع مع شركات عالمية متخصصة في مجال الطاقة النظيفة منها شركات (توتال الفرنسية ومجموعة ائتلاف مع شركة اسكاتك النرويجية ومصدر الاماراتية )".وأوضح أن "وزارة النفط حريصة على تطوير الحقول الغازية وتنفيذ برنامج استراتيجي لزيادة إنتاج الغاز الحر والطبيعي واستثمار الغاز المصاحب الذي بلغ معدلات استثماره نسب عالية وصولاً إلى إيقاف حرقه في المستقبل القريب جداً"، مشيداً "بالجهود الرامية لمساعدة العراق في تنفيذ المشاريع الخاصة بالطاقة النظيفة والمتجددة من خلال الدراسات المستمرة وعقد ورش العمل والمؤتمرات التي يتم من خلالها بحث ومناقشة الطرق الحديثة في صناعة الطاقة النظيفة ومنها أعمال المؤتمر اليوم مع شركة (جنرال إلكتريك) من أجل الوقوف على مستجدات إنتاج الطاقة النظيفة واستخداماتها للتقليل من الانبعاثات وتقليل استخدام الوقود الاحفوري وتقليل الكلف المالية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

وخلال المؤتمر، قدمت "جنرال إلكتريك" خارطة طريق متكاملة لدعم التحول بقطاع الطاقة العراقي عبر التركيز على مجالات محددة وتشمل:

استخدام الغاز المحترق لتوليد الطاقة: يمكن للعراق الاستفادة من الغاز المحترق لتوليد أكثر من 13 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يلبي احتياجات ما يصل إلى 15 مليون منزل في البلاد.

يمكن للعراق الاستفادة من الغاز المحترق لتوليد أكثر من 13 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يلبي احتياجات ما يصل إلى 15 مليون منزل في البلاد. التحول من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة: يساعد تحويل عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة في تحسين كفاءة توليد الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، وتقليص كثافة الانبعاثات بمعدل 35%. وتُقدر "جنرال إلكتريك" أنه إذا تم تطبيق هذا الحل ضمن 19 موقعاً مختلفاً اليوم، يمكن أن يزيد إجمالي الطاقة المولدة بمقدار 5.3 جيجاواط على مدار 4 سنوات دون الحاجة لحرق المزيد من الوقود.

يساعد تحويل عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة في تحسين كفاءة توليد الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، وتقليص كثافة الانبعاثات بمعدل 35%. وتُقدر "جنرال إلكتريك" أنه إذا تم تطبيق هذا الحل ضمن 19 موقعاً مختلفاً اليوم، يمكن أن يزيد إجمالي الطاقة المولدة بمقدار 5.3 جيجاواط على مدار 4 سنوات دون الحاجة لحرق المزيد من الوقود. استخدام الهيدروجين لتوليد الطاقة، ونشر تقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه بعد الاحتراق: من الممكن لاستخدام الهيدروجين لتشغيل محطات توليد الطاقة و/أو تبني حلول التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، في المستقبل أن يقلص معدلات الانبعاثات إلى مستويات قريبة من الصفر على المدى الطويل. وتمتلك "جنرال إلكتريك" أكثر من 100 وحدة حول العالم تعمل كلياً أو جزئياً باستخدام الهيدروجين وسجلت مجتمعة أكثر من 8 ملايين ساعة عمل. كما أن العديد من توربينات "جنرال إلكتريك" من طرازات B وE وF في العراق يمكن تعديلها لتستخدم الهيدروجين بنسبة 100% في عملياتها.

من جانبه قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يحتاج العالم لتحرك سريع لاستخدام أحدث الحلول المتاحة اليوم، مع الاستمرار بالاستثمار في تطوير تقنيات المستقبل، سعياً لمعالجة قضية التغير المناخي الملحة. ولذلك فإن تسريع وتيرة التحول بقطاع الطاقة في العراق سيحتاج إلى تبني منهجية شاملة تتضمن العديد من مصادر الوقود وحشد الجهود لإزالة الكربون من كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من تحسين سبل استخراج الموارد ونقلها، إلى عمليات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها واستهلاكها. وعلى مر السنين، قدمت ’جنرال إلكتريك‘ حلولها الشاملة لدعم قطاع الطاقة العراقي، بما يشمل توفير التقنيات المتطورة، وتأسيس وتحديث محطات توليد الطاقة، وربطها بشبكة النقل والتوزيع، وتأمين مصادر التمويل لتطوير البنية التحتية للقطاع. وبينما قطعنا شوطاً طويلاً في هذا المضمار، ندرك ضرورة الاستمرار ببذل كل جهد ممكن لضمان مستقبل آمن لقطاع الطاقة في العراق لتنعم به الأجيال القادمة، وبذلك فإننا ملتزمون بدعم أهداف إزالة الكربون الوطنية في الدولة".

يشار إلى أن شركة "جنرال إلكتريك" تواصل تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق منذ أكثر من 50 عاماً. وساعدت فرق عمل الشركة في بناء وصيانة محطات الطاقة والمحطات الفرعية للشبكة؛ بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء في بعض المناطق في البلاد؛ واستخدام الابتكارات مثل حلول تحديث مسار الغاز المتقدم لتحسين أداء التوربينات الغازية المركبة؛ وتدريب الكوادر العراقية العاملة في قطاع الطاقة؛ وغير ذلك الكثير. وبالشراكة مع وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط في العراق، نجحت "جنرال إلكتريك" بالتعاون مع العديد من المؤسسات المالية في تأمين تمويل بلغ 2.4 مليار دولار منذ العام 2015 لدعم مشاريع قطاع الطاقة في البلاد. علاوةً على ذلك، وفي إطار دعمها لمشاريع التنمية المجتمعية وريادة الأعمال المحلية، تتعاون "جنرال إلكتريك" مع مركز الأعمال "كابيتا" لدعم 50 شركة صغيرة يملكها عراقيون لتطوير إمكاناتها والتوسع بعملياتها عبر مدّها بالدعم المالي والتسويقي والتدريب في مجال الأعمال. كما قدمت الشركة المنح الدراسية لخمسة طلاب من كلية بغداد للأعمال.

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