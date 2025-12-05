المصرف سيعمل على تمكين سهولة الوصول الآمن إلى عروض الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية على تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك

للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك المبادرة تعزز التزام "الإمارات الإسلامي" بالابتكار في التمويل الإسلامي

وقعت وزارة المالية الاتفاقية الثالثة ضمن مبادرة " صكوك الأفراد" مع "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصته الرقمية المبتكرة.

وتتيح المبادرة للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزّأة بفئات مالية صغيرة وبحد أدنى يبلغ4,000 درهم عبر تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. وسيحصل المستثمرون على تجربة رقمية سهلة وآمنة، انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي داخل الدولة.

وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى صكوك الخزينة الإسلامية، وتعزيز الثقافة المالية، وغرس ثقافة الادخار والمسؤولية المالية كإحدى ركائز الاستدامة المالية على المدى الطويل في دولة الإمارات.

وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية (UAE PASS) التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وإنشاء ملف للمخاطر مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط صكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.

ترسيخ ركائز الاستدامة المالية

وقالت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: "يمثل التعاون مع (الإمارات الإسلامي) محطة مهمة في توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة المالية لإتاحة أدوات مالية حكومية مباشرة للأفراد عبر قنوات رقمية آمنة ومتطورة. إن انضمام مؤسسات وطنية رائدة إلى مبادرة صكوك الأفراد خطوة داعمة لجهود الوزارة في تعزيز الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات استثمارية مستقرة ومدعومة من الحكومة."

وأضافت سعادتها: "تسهم المبادرة في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام بين المواطنين والمقيمين، وتعزز من تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتدعم في الوقت نفسه تطوير أسواق رأس المال المحلية. ومن خلال توسيع المشاركة المؤسسية في توفير منتجات مالية آمنة وشفافة، نرسّخ ركائز الاستدامة المالية ونُسهم في دعم القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات".

دعم الابتكار

من جانبه، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "يفخر الإمارات الإسلامي بالتعاون مع وزارة المالية في مبادرة ’ صكوك الأفراد‘، حيث يؤكد هذا التعاون مكانتنا كمصرف رائد متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات. إن إتاحة صكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد على تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تؤكد على التزام المصرف بدعم الابتكار في مجال التمويل الإسلامي".

بدوره، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "تعد مبادرة وزارة المالية ’ صكوك الأفراد‘ إحدى الابتكارات الرائدة وتتماشى مع نهجنا في الإمارات الإسلامي، حيث نحرص دائماً على طرح منتجات متطورة تُلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين الأفراد، بما يتيح لهم الفرص لبناء ثرواتهم مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ".

إطار أوسع للشراكات

وسيتم إدراج جميع صكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة "الإمارات الإسلامي". ويوفر "الإمارات الإسلامي" تجربة سهلة للمستثمرين للاكتتاب أو التداول بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية. كما سينظم المصرف جلسات للتوعية والتثقيف المالي، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.

