مريم محمد الأميري: المعايير المحاسبية تكتسب أهمية كبيرة كونها تحدد مدى تلبية أهداف الحكومة الاتحاديّة

دبي - الإمارات العربية المتحدة: انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، نظمت وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان "جلسة الطاولة المستديرة – مناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية"، شارك بها مدراء الإدارات المالية في الجهات والهيئات الاتحادية.

وأكدت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية أن المعايير المحاسبية تكتسب أهمية كبيرة كونها تحدد مدى تلبية أهداف الحكومة الاتحاديّة، وتأمن حاجات مستخدمي المعلومات الماليّة وتلبي متطلباتهم، وتسهم بتطوير تقارير مالية شفافة، كما أنه من المهم تطبيق المعالجات المحاسبية بشكل متوافق ومتناسق من طرف جميع الجهات الاتحاديّة، للتمكن من مقارنة الأداء المالي الداخلي والدولي خلال فترات مالية مختلفة، وتزويد المستخدمين بالتوجيه والإرشاد بخصوص المعالجات المحاسبية ومتطلبات العرض والإفصاح.

وشهدت الدورة عرض ومناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية التي ستؤثر على العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية تحديدا لمعايير الأدوات المالية والمنافع الاجتماعية والإيجارات والأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة، كما تمت مناقشة وتحليل التحديات والتحضيرات والممكنات الواجب تصميمها لدى الجهات الاتحادية، وعرض المعايير الجديدة الحكومية التي يتم العمل عليها والمتوقع صدورها قريبا.

واستعرضت الدورة أهم التحديثات التي تم إدراجها في دليل المعايير باللغتين العربية والإنكليزية، ومواءمة أرقام معايير FGAAS وIPSAS، وتحديث الإشارات المرجعية ضمن كل معيار بما يتماشى مع الترقيم الجديد للمعايير، وإضافة التحديثات السنوية التي یقوم بإصدارها مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

كما تم تعريف المشاركين بالمعايير الجديدة التي يتم العمل على إضافتها للدليل والصادرة من مجلس المعايير الدولي IPSASB.

وعرضت الدورة التدريبية خارطة الطريق التفصيلية لتطبيق المعايير مع المبادرات المعنية والتي جاري العمل عليها من خلال إضافة المعايير المحاسبية الخمسة الصادرة في العام 2023 عن مجلس المعايير الدولي للقطاع العام، وتعديل وتحديث دليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية FGAAP، وإضافة الإطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام إلى دليل المعايير الحكومية مع كافة التحديثات، ودراسة التوصيات والإرشادات الموصى بها والمتعلقة بالاستدامة بحسب مجلس المعايير الدولي للقطاع العام.

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نبذة عن وزارة المالية

تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971 لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة وتقديم خدمات لكل من القطاع الحكومي، الأفراد، وقطاع الأعمال. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، منصب وزير المالية، حيث يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية. ويشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تستند وزارة المالية في عملها إلى خطة استراتيجية واقعية وطموحة لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات عالمياً، وتهدف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، الإشراف على المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

تضم وزارة المالية خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، قطاع التشريعات الضريبية، قطاع الإدارة المالية الحكومية، قطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة.